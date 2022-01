Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O tão aguardado Steam Deck da Valve agora é oficial. Bem, quase. O dispositivo de jogos portátil semelhante ao Switch deveria ser lançado ainda este ano nos EUA e no Reino Unido, mas a Valve atrasou o lançamento em dois meses.

Aqui está o que você precisa saber.

Você já desejou poder jogar mais de seus jogos de PC favoritos no Switch?

Bem, em julho de 2021, a Valve lançou o Steam Deck, um PC portátil para jogos que poderia agitar o mercado de portáteis em grande estilo.

Com o Steam Deck, você pode acessar toda a sua biblioteca Steam existente imediatamente após o login. Ele executa um SteamOS modificado, permitindo que você baixe e jogue jogos como Doom Eternal. Ele também permite que você instale e opere software de PC nele, incluindo um navegador da web, outras lojas de jogos como a Epic Games Store e serviços de streaming de vídeo. Ele ainda se conecta a um monitor e periféricos de jogos, como teclado e mouse, ou um controlador.

E, por causa de seu recurso de economia de nuvem, você pode facilmente pegar arquivos salvos de jogos entre seu Steam Deck e o PC.

O Steam Deck possui uma tela sensível ao toque de 1280 x 800 de 7 polegadas para jogabilidade em 720p. É habilitado para toque para permitir que você controle jogos adequados dessa maneira também.

Em termos de potência, cada Steam Deck oferece a mesma potência 16 GB de RAM LPDDR5 e uma APU AMD contendo uma CPU Zen 2 quad-core com oito threads e oito unidades de computação com gráficos AMD RDNA 2. Existem três níveis de armazenamento diferentes disponíveis: armazenamento eMMC de 64 GB, armazenamento SSD NVMe de 256 GB e armazenamento SSD NVME de 512 GB de alta velocidade. Você também pode expandir o armazenamento via microSD em qualquer um dos modelos.

O Steam Deck possui 16 GB de memória LPDDR5 unificada, com um total de 88 GB/s de largura de banda. A GPU aparentemente terá acesso a até 8 GB dessa memória compartilhada.

Outros recursos incluem microfones embutidos, um giroscópio para controles de movimento e uma "bateria de 40 watts-hora que fornece várias horas de reprodução para a maioria dos jogos". A Valve diz que o Steam Deck pode carregar e jogar ao mesmo tempo e virá com uma fonte de alimentação de 45 watts.

Também ouvimos agora que terá como alvo 30FPS em jogos como o desempenho mínimo esperado, embora isso certamente varie de acordo com o título.

Possui uma porta USB-C que oferece suporte de exibição externa para até dois monitores 4K a 60Hz. As especificações também significam que o Steam Deck suportará AMD FidelityFX Super Resolution, permitindo upscaling semelhante ao DLSS da Nvidia .

O Steam Deck tem dois thumbsticks e dois trackpads estilo Steam Controller abaixo do thumbstick que podem imitar a sensação de usar um mouse. A parte frontal da máquina portátil também possui botões ABXY e um D-pad. Semelhante ao Switch, o Steam Deck vem com dois gatilhos de ombro de cada lado e quatro botões traseiros (dois de cada lado) para ainda mais opções.

O Steam Deck oferece acesso à biblioteca Steam e executa uma versão do Steam OS otimizada para jogos móveis. O sistema operacional é realmente baseado em Linux. Na verdade, o Steam Deck pode ser usado como um computador Linux completo por usuários mais avançados. A Valve disse que você poderá conectar um mouse, teclado e monitor - além de poder instalar software de PC nele, navegar na web e usá-lo para acessar outras lojas de jogos. Possui salvamento na nuvem para a sincronização de arquivos entre dispositivos e possui um recurso de suspensão/retomada para forçar o dispositivo a entrar no modo de suspensão.

Outros recursos incluem bate-papo, notificações e a capacidade de transmitir jogos para o Steam Deck diretamente do seu PC por meio do recurso Remote Play da Valve.

A Valve planeja vender um dock que você pode usar para sustentar um Steam Deck para conectá-lo a monitores ou TVs externas. Não é obrigatório, no entanto, e também será lançado um pouco depois do console, já que ainda não foi exibido. A Valve disse que o Steam Deck pode ser conectado à sua TV, monitor ou "até mesmo ao seu antigo CRT, se você tiver os cabos certos". O Stem Deck vem com portas USB-C que contêm dados HDMI, Ethernet e USB, bem como Bluetooth.

Nas páginas de perguntas frequentes , a Valve respondeu a várias perguntas importantes:

A Valve estaria interessada em ter algum título exclusivo do Steam Deck?

Não, isso não faz muito sentido para nós. É um PC e deve apenas jogar jogos como um PC.

Quantos canais de som o Steam Deck suporta?

Suportamos dois ao usar os alto-falantes integrados, mas suportamos multicanal ao usar HDMI ou Bluetooth.

Existem planos para adicionar 5G ou LTE neste momento?

Não há planos para adicionar celular, no entanto, você sempre pode amarrar ao seu telefone.



Quanto VRAM o Steam Deck tem?



O Steam Deck tem 16 gigabytes de memória unificada. Um gigabyte dedicado à GPU, mas dependendo da carga de trabalho, a GPU pode acessar até 8 GB.



O desempenho do Steam Deck será diferente, dependendo se estiver conectado ou se estiver funcionando com bateria?



Estamos focados em fornecer a você o desempenho completo disponível na APU tanto na bateria quanto quando você está conectado. Nossa expectativa é que o desempenho seja o mesmo em todas as configurações.



O Deck suporta apenas o modo de tela cheia?

O Steam Deck executará automaticamente os jogos em tela cheia por padrão. No entanto, se você cair na área de trabalho, poderá executar jogos no modo de janela.

O Steam Deck suporta VR?

Tecnicamente é possível. Vimos pessoas manipulando-o, mas não projetamos e otimizamos o Steam Deck para VR.

O AMD FSR será incorporado ao Steam Deck?

O FSR já está disponível para alguns aplicativos que o suportam. Os jogos que já incluem o FSR funcionarão como estão, mas também o suporte ao FSR será incluído como parte de uma versão futura do SO. Quando isso acontecer, os jogos poderão fazer uso do FSR, mesmo que os próprios jogos não o suportem nativamente.

O Steam Deck é compatível com Multiplayer Local/Couch Co-op?

Definitivamente - você pode jogar cooperativo local no Steam Deck de algumas maneiras diferentes. Você pode conectar controladores via Bluetooth ou diretamente via USB. Você também pode jogar com o Remote Play Together, onde outros jogadores estão em outros Decks ou PCs.



Quando o Steam Deck estará disponível em mais países?



Ainda estamos finalizando os planos com vários outros países e territórios. Nada sólido para anunciar ou confirmar ainda, mas podemos dizer que estamos trabalhando muito para disponibilizar o Steam Deck no Japão e na Austrália.

Valve

Armazenamento eMMC de 64 GB por US $ 399

Armazenamento SSD NVMe de 256 GB por US $ 529

512 GB de armazenamento SSD NVME de alta velocidade por US $ 649

Existem diferentes modelos de Steam Deck com preços de US $ 399, US $ 529 e US $ 649 nos EUA. No Reino Unido, esses modelos custam £ 349, £ 459 e £ 569.

Os modelos e seus preços aumentam com base na sua velocidade de armazenamento e processamento preferida.

A Valve anunciou recentemente que começará a enviar seu tão esperado console portátil Steam Deck no próximo mês.

De acordo com o blog da empresa e um tweet , o Steam Deck estará à venda a partir de 25 de fevereiro de 2022. Os clientes que tiverem reservas receberão uma notificação por e-mail nesse dia e terão três dias para fazer um pedido. Os e-mails serão enviados na mesma ordem em que as reservas foram feitas, e você só poderá comprar o modelo do Steam Deck que reservou originalmente. A Valve lançará novos lotes toda semana para quem conseguiu uma reserva.

Seu depósito de reserva será aplicado e os custos de envio estão incluídos, disse a Valve. Pedidos feitos no dia 25 começam a ser despachados no dia 28.

O Steam Deck será lançado em 25 de fevereiro de 2022! https://t.co/6WKynbibkv pic.twitter.com/Un54Jwdq1H — Steam (@Steam) 26 de janeiro de 2022

Lembre-se de que a Valve anunciou o Steam Deck pela primeira vez em julho de 2021, com a promessa de que começaria a ser lançado em dezembro. A Valve finalmente atrasou sua data de lançamento em dois meses devido a problemas na cadeia de suprimentos. Mas agora parece que esse foi o único atraso. A Valve também permite que você reserve o Steam Deck por US $ 5.

No entanto, se você reservar agora, a página do pedido afirma que você pode esperar que ele chegue "após o segundo trimestre de 2022".

Valve

As reservas foram abertas pela primeira vez em julho de 2021, inicialmente, para usuários que fizeram compras no Steam antes de junho de 2021. Todas as três opções estavam disponíveis para reserva. Eles ainda estão disponíveis, de fato, embora a data de entrega esteja distante - você receberá seu console em algum momento após o segundo trimestre de 2022, se reservar um no momento.

Há uma taxa de reserva reembolsável de US$ 5 e um limite de uma reserva por pessoa. Tenha em mente que esta não é uma pré-encomenda; ele simplesmente coloca você em uma fila para solicitar o dispositivo. Quando o estoque estiver disponível, os clientes serão notificados no pedido em que as reservas foram feitas para realizar sua compra.

As primeiras unidades do Steam Deck serão lançadas nos EUA, Canadá, UE e Reino Unido em fevereiro de 2022, com outras áreas no final do ano.

Escrito por Maggie Tillman.