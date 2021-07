PUBG: Novos pré-registros de estado chegarão ao iPhone em agosto de 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Dizer que há expectativa para o próximo jogo da equipe por trás do sucesso móvel PUBG Mobile seria um eufemismo. PUBG: New State já teve 20 milhões de pré-registros no Android e agora os usuários de iPhone e iPad podem entrar em ação - com o pré-registro do iOS aberto em agosto de 2021.

Embora essa não seja a data de lançamento do novo jogo, é um grande passo em frente para o novo título que será lançado no final do ano.

Krafton vem provocando New State nos últimos meses, mostrando alguns dos mapas e alguns dos recursos do jogo. Situado em um mapa chamado Troi, é um jogo futurístico de batalha real que promete oferecer uma experiência gráfica e de jogabilidade melhor do que qualquer coisa que vimos antes.

Por que não evoluir o PUBG Mobile ? Parece que Krafton queria fazer uma mudança radical e quanto mais isso é revelado, mais parece que ele quer rivalizar com alguns dos elementos mais futuristas de Call of Duty Mobile . Até agora, vimos uma série de elementos técnicos que estarão disponíveis no jogo.

O trailer mais recente (que você pode ver no topo da página) vai alimentar a emoção deste novo título, mostrando os carros elétricos correndo ao redor do lugar e alguns dos principais locais do novo mapa. Claro que isso não é filmagem do jogo e há uma grande questão pairando sobre New State sobre o quão diferente ele realmente será para PUBG Mobile.

Ainda estamos esperando que essa importante data de lançamento seja confirmada, mas foi prometida antes do final do ano.