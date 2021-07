Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Atari anunciou que abandonará os títulos móveis e gratuitos e direcionará sua estratégia de negócios de volta aos lançamentos de consoles premium e PC nos próximos anos.

A mudança segue um bom número de anos em que a estratégia de marca da empresa envolveu mais do que uma pequena diluição, incluindo o aluguel de seu nome para cassinos e hotéis.

Agora, a empresa fez um anúncio em torno de uma nova direção, conforme relatado por GamesIndustry.biz .

O CEO da Atari, Wade J. Rosen, disse: "Nossa intenção com qualquer experiência de jogo é fornecer momentos acessíveis e alegres de jogo significativo. Esse é o núcleo da Atari e o que liga nossa história ao nosso futuro. Para esse fim, sentimos que jogos premium são melhor representante deste tipo de experiência de jogo e do DNA da Atari. "

Rosen também reconheceu algumas das razões por trás da mudança, incluindo o mercado cada vez mais competitivo de títulos gratuitos, e indicou que uma lista de jogos existentes na lista de Atari seria vendida ou encerrada a tempo, incluindo o seguinte: Roller Coaster Tycoon Stories, Crystal Castles, Castles & Catapult, Ninja Golf e Atari Combat: Tank Fury.

O que isso significa em termos de um cronograma de lançamento real é assunto para especulação no momento, mas Rosen indicou que havia títulos com o objetivo de lançar este ano fiscal, que vai até o final de março de 2022, então há claramente projetos em andamento . Eles provavelmente vão se conectar com o console Atarai VCS lançado recentemente.