(Pocket-lint) - KFC Gaming lançou seu próprio torneio de esportes retro, onde £ 10.000 e uma máquina de fliperama KFC personalizada estão em disputa.

O Hot Winger 64 é um gabinete para vários jogos com uma série de jogos retrô e dois conjuntos de controles para vários jogadores. É um evento único e só pode ser ganho no torneio que começa amanhã, sexta-feira, 25 de junho de 2021.

Além dos prêmios do vencedor, o restante do prêmio geral de £ 30.000 irá para os segundos classificados.

Infelizmente, você não pode competir no evento principal - a menos que seja um dos 16 "criadores" pré-escolhidos. No entanto, você poderá acompanhar a ação online, através dos feeds do Twitter , Instagram e TikTok da KFC Gaming, e haverá uma chance adicional de ganhar um Hot Winger 64 em um evento Arcade Showdown da comunidade.



16 desafiadores

Conjunto de prêmios de £ 30k

One Hot Winger 64



pic.twitter.com/gGUVczbgDC - KFC Gaming (@kfcgaming) 23 de junho de 2021

Os 16 competidores jogarão Tetris na sexta-feira, Space Invaders Extreme no dia 2 de julho e um jogo de mistério selecionado pela comunidade no dia 9 de julho. Visto que você poderá entrar no confronto separado se inscrevendo a partir das 18h BST na segunda-feira, 28 de junho, obtendo uma pontuação alta no jogo escolhido e postando-o na tabela de classificação.

O evento da comunidade vai até o final do jogo, sexta-feira, 9 de julho. O link de inscrição estará disponível no feed do Twitter da KFC Gaming.

O Hot Winger 64 nos lembra o KFConsole revelado no final do ano passado. Projetado em conjunto com o Cooler Master, é uma máquina baseada em PC com um aquecimento especial para manter o frango na temperatura certa.

Apesar de ser um produto real, não ouvimos muito sobre ele desde então.

Ainda assim, temos o lançamento confirmado do Xbox Mini Fridge entretanto para nos manter felizes.

Quer saber o que vem a seguir? Um dispositivo portátil do McDonalds em forma de um Filet-O-Fish? Ou um capacete Subway VR que também emite o cheiro de um Meatball Marinara?

Só podemos esperar.

Escrito por Rik Henderson.