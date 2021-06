Seis meses depois, o Cyberpunk 2077 ainda está sendo corrigido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O lançamento de Cyberpunk 2077 foi em grande parte um conto público de desgraça, como o shooter futurista enormemente antecipado e alardeado foi das primeiras críticas arrebatadoras para escárnio do estado de suas versões de console.

O estado do jogo no lançamento, especialmente no console, simplesmente não era aceitável para grandes grupos de jogadores, em particular no hardware antigo do PS4 e Xbox One, com travamentos frequentes e taxas de quadros chocantes.

Desde então (e desde que o jogo foi retirado da PlayStation Store), seu desenvolvedor CD Projekt Red está no modo de combate a incêndios há meses, com uma programação relativamente consistente de patches e atualizações que parecem suavizar as coisas lentamente ao longo do tempo.

A versão mais recente, 1.23, acaba de ser lançada no console e no PC e traz outro conjunto de ajustes de desempenho e correções de bugs e, como muitas das atualizações anteriores, as notas de patch completas são seriamente extensas.

Como sempre, a estabilidade e o desempenho ligeiramente melhores são uma melhoria, e você espera que possa fazer uma diferença notável dado que o jogo está finalmente prestes a retornar à PS Store pela primeira vez em mais de seis meses.

Este é apenas mais um passo na estrada para a redenção - há muito mais por vir, incluindo mais patches, conteúdo DLC menor e as esperadas versões de próxima geração do jogo para experimentar.

Escrito por Max Freeman-Mills.