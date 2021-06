Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando foi revelado há alguns anos, Playdate parecia uma lufada de ar fresco para a indústria de jogos, focando não em whizzbangs gráficos ou processamento de força bruta e, em vez disso, redimensionando as coisas para gráficos simples e enfatizando a diversão.

É uma perspectiva realmente intrigante, mas depois de anteriormente ter sido apontado para uma data de lançamento no início de 2021, ele caiu ainda mais no cronograma de lançamentos sem muitas palavras. Agora, seus criadores surgiram mais uma vez para fornecer uma atualização realmente considerável sobre a linha do tempo que podemos esperar.

Por um lado, agora sabemos que o Playdate estará em pré-venda em julho deste ano, finalmente permitindo que as pessoas o reservem antes do envio. Ainda não está claro quando exatamente esse processo de envio começará, mas a atualização confirmou que receberemos um aviso prévio de uma semana antes que as pré-encomendas sejam publicadas.

Além disso, uma série de jogos foram revelados, incluindo muitos dos 24 que virão pré-carregados no console quando ele chegar, além de alguns outros que estão no pipeline. O mais empolgante é que Lucas Pope, o autor por trás de obras-primas como Return of the Obra Dinn e Papers, Please, está trabalhando em um novo título para o portátil.

Também demos uma olhada em uma capa para o console que estará disponível em um pacote para protegê-lo de arranhões quando não estiver em uso, por US $ 199 em comparação com o preço do console independente de US $ 179. Também foi mostrado o divertido Playdate Stereo Dock mostrado em nossa imagem de cabeçalho, que dá ao console som estéreo durante o carregamento e ainda tem porta-canetas, mas ainda não tem um preço fixo ou data de lançamento.

