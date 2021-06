Crysis Mobile pode ser lançado na E3 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Crysis está passando por um renascimento no ano passado, com o lançamento de Crysis Remastered reacendendo o caso de amor de alguns jogadores com a série, e um novo lançamento de remasters para toda a trilogia em andamento para permitir que as pessoas joguem a coisa toda em hardware moderno.

Agora, porém, há rumores de que Crysis também terá um jogo totalmente novo, embora em uma plataforma que você não pode ter assumido. A franquia, por tanto tempo associada às demandas que mais consomem energia em jogos para PC, está aparentemente se tornando móvel.

Não há confirmação oficial de que isso vai acontecer, mas os que divulgam a indústria dizem que o jogo, simplesmente chamado de Crysis Mobile por enquanto, está em desenvolvimento e tem como alvo as plataformas móveis (iOS e Android, então) e o Nintendo Switch.

> Crysis Mobile



Esse é mais um projeto que tem culinária. Este jogo é voltado para plataformas móveis e Nintendo Switch.

Aparentemente, tem um conceito bem simples de 1v50. - Atualizações de jogos e contagens regressivas I Free (@ Onion00048) 6 de junho de 2021

O jogo será aparentemente uma experiência "1v50" no modo multijogador, então pode muito bem ser uma simples tentativa de entrar na febre do Battle Royale que atingiu grande parte da indústria de jogos nos últimos cinco anos.

Com empresas como a EA investindo no Apex Legends Mobile, há claramente uma crença de que pode haver mais competição pela atenção das pessoas do que os jogadores poderosos de Fortnite, COD Mobile e PUBG têm de lidar no momento.

A mesma conta também afirmou que a conferência E3 deste ano também verá a Crytek anunciar um novo jogo Crysis de linha principal chamado The Crysis, que atuará como uma reinicialização suave para fazer a franquia principal funcionar novamente no console e no PC, então pode ser que haja muito para esperar.

Escrito por Max Freeman-Mills.