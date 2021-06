Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Atari está finalmente lançando um novo console - o primeiro em muitos anos . Anteriormente chamado de Ataribox durante um estágio inicial de financiamento, ele foi renomeado como Atari VCS - uma volta ao nome original do Atari 2600 dos anos 70. Agora, a Atari anunciou uma data de lançamento e preços.

O sistema de inspiração retro está programado para ser lançado em 15 de junho de 2021. O modelo básico em Onyx custará US $ 299,99. Há também um pacote "All-In" por US $ 399,99 que vem com o Joystick Clássico e o Controlador Moderno. Você pode obtê-lo nas cores Black Walnut ou Onyx. Se você optar por comprar cada controlador separadamente, eles custarão US $ 59,99 cada, disse a Atari.

O Atari VCS vem com 100 jogos de arcade e Atari 2600, bem como uma assinatura da biblioteca do Antstream Arcade. Ele também pode dobrar um PC. Portanto, você pode instalar o Windows ou Linux nele e usá-lo para outras tarefas, se desejar. Além disso, é carregado com serviços de streaming, como Netflix e Prime Video. Ele ainda oferece acesso a um navegador Chrome integrado e aos aplicativos de espaço de trabalho do Google.

Ele roda em um processador AMD Ryzen e é capaz de resolução de 4K, HDR e 60 quadros por segundo. Ele suporta Wi-Fi de banda dupla, Bluetooth 5.0 e USB 3.0, além de você pode expandir o armazenamento interno. Se alguma dessas coisas interessar a você, o Atari VCS estará disponível no GameStop, Best Buy, Micro Center e no site oficial do Atari VCS . O console está sendo lançado nos EUA, para começar.

Ofertas do primeiro dia da Amazon US 2021: aqui é onde apresentaremos todas as grandes ofertas do primeiro dia da Amazon US Por Maggie Tillman · 4 Junho 2021

Atualmente, ele não está vindo para a Europa, embora a empresa tenha sugerido que poderia lançar o dispositivo de forma mais ampla no futuro.

Escrito por Maggie Tillman.