Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Koch Media é distribuidora e editora de jogos desde os anos 1990, mas geralmente publica sob vários nomes. Deep Silver é uma marca da Koch Media, por exemplo. Assim como Ravenscourt.

Agora ela formou um novo selo de publicação de jogos premium para lidar com muitos de seus maiores jogos AAA em 2021 e além.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Prime Matter e a lista inicial de jogos que ele vai lançar.

Prime Matter é uma nova grande editora de jogos que lida com títulos premium. Propriedade da Koch Media, sua linha de jogos incluirá alguns nomes familiares, além de um monte de novas propriedades intelectuais (IP) atualmente em desenvolvimento.

Principais jogos Nintendo Switch 2021: os melhores jogos Switch que todo jogador deve ter Por Rik Henderson · 15 Junho 2021

Foi anunciado como parte das travessuras da E3 2021, junto com uma dúzia de jogos para PlayStation, Xbox e / ou PC.

"Prime Matter é um novo lar para jogos premium, oferecendo parceiros atuais e futuros, além de toda a experiência do Koch Media Group junto com uma equipe nova e dinâmica dedicada a maximizar seu verdadeiro potencial", disse o CEO da Koch Media, Klemens Kundratitz.

Durante um briefing especial para a mídia Prime Matter, a nova gravadora revelou 13 jogos que virão nos próximos anos.

Aqui está a primeira leva de jogos que ostentam o logotipo Prime Matter. Nós os listamos em ordem cronológica:

Disponível: 24 de agosto de 2021

24 de agosto de 2021 Formato (s): PC e console

O Kings Bounty original foi lançado há mais de 30 anos - com uma sequência bem atrasada então. A desenvolvedora russa 1C Entertainment está dando nova vida ao gênero de estratégia de RPG que o primeiro acabou de lançar.

Disponível: setembro de 2021

setembro de 2021 Formato (s): PC

Outro RPG, desta vez baseado em turnos, isométrico e influenciado por jogos como Fallout e Wasteland originais. A grande reviravolta é que ele se passa em uma alternativa dos anos 1970, com toda a música funky e cortinas biege para combinar.

Disponível: Q2 2022

Q2 2022 Formato (s): PC e console

Ainda não temos telas para The Chant, mas é um horror de sobrevivência em terceira pessoa baseado mais em psicodelia do que em choque e sangue coagulado.

Disponível: 2022

2022 Formato (s): PC e console

O estúdio sul-coreano Iggymob está se voltando para os jogos de ação em terceira pessoa, com Gungrave GORE prometendo causar caos à base de balas.

Disponível: 2022

2022 Formato (s): PC

Crossfire: Legion é um RTS de uma nova equipe de desenvolvimento composta por criadores que trabalharam em Homeworld, Company of Heroes e Dawn of War. Terá uma campanha para um jogador e um modo multijogador, com uma jogabilidade que, até agora, nos lembra fortemente os melhores momentos de Command & Conquer.

Disponível: 2022

2022 Formato (s): PC e console

The Last Oricru é um RPG de ação difícil, mas com opções de estilo Choose Your Own Adventure que podem ter grandes ramificações sobre como o jogo se desenrola.

Disponível: 2022

2022 Formato (s): PC e console

Outro RPG de ação, desta vez no modo Dark Souls, esta aventura de alta ficção científica joga com sua sensação de isolamento. Dito isso, haverá um modo multiplayer, bem como uma campanha para um jogador.

Disponível: 2022

2022 Formato (s): PC e console

Pelo que vimos até agora, Scars Above nos lembra de um cruzamento entre Tomb Raider e Returnal. É jogado em terceira pessoa, com quebra-cabeças e vários tipos de armas para descobrir.

Disponível: 2023

2023 Formato (s): PC e console

O Payday 3 de Starbreeze pode estar longe ainda, mas nós amamos a ideia de invadir Hollywood com nossos amigos, a fim de nos tornarmos a maior gangue de assalto em LA.

Disponível: TBC

TBC Formato (s): PC e console

Disponível para PC com acesso antecipado, Mount & Blade II está mudando para o rótulo Prime Matter. Uma versão de console também está em desenvolvimento para ser lançada com a versão completa para PC. Não sabemos quando isso pode ser, no entanto.

Disponível: TBC

TBC Formato (s): PC e console

Final Form pode ser apenas um codinome por enquanto e o jogo pode acabar sendo chamado de outra coisa, mas este FPS de ficção científica certamente tem os chops para ser um a ser observado.

Disponível: TBC

TBC Formato (s): PC

Projeto: Echoes of the End proporcionou o maior momento de admiração em nossa apresentação, graças aos seus incríveis personagens com movimento capturado. É outra aventura de ação em terceira pessoa, mas não sabemos muito sobre a jogabilidade agora.

Disponível: TBC

TBC Formato (s): TBC

Não se sabe muito sobre a reinicialização do Painkiller agora. Nós só vimos uma captura de tela de fundo solo até agora - que não podemos compartilhar no momento - então não há muito o que continuar.

No entanto, a série FPS cult original foi iniciada por People Can Fly (Outriders) e fortemente inspirada por Quake e Doom. Esperançosamente, mais do mesmo, mas com gráficos mais saborosos.

Escrito por Rik Henderson.