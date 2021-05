Dying Light 2 chegará às lojas em 7 de dezembro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Dying Light 2 demorou muito para chegar - o jogo foi anunciado há muito tempo, mas foi atingido por um atraso de duração incerta cerca de um ano atrás, e foi basicamente AWOL no tempo intermediário.

Agora, porém, a desenvolvedora Techland ressurgiu para dar ao jogo quase uma segunda revelação - incluindo um novo título. Agora é Dying Light 2 Stay Human , embora o núcleo do jogo seja semelhante ao que vimos antes.

Também agora temos uma nova data de lançamento para o título - 7 de dezembro de 2021. Ele será lançado no PlayStation 5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One e PC ao mesmo tempo, então ninguém está preparado para perder Fora.

O novo trailer de jogo, que você pode ver acima, também demorou um pouco para dar mais alguns vislumbres do mundo em que Dying Light 2 se passa, onde a civilização é ainda mais irreconhecível do que no primeiro jogo.

Mais uma vez, os jogadores estarão estacionando (embora haja um breve vislumbre de um planador manual também), e o combate corpo-a-corpo parece mais impactante do que nunca, com desmembramento por toda a loja.

Ele também é lindo - será interessante descobrir se pode chegar a esse nível nos consoles da velha geração. O jogo está disponível para pré-encomenda agora, também, incluindo uma edição de colecionador pródiga que inclui uma ampla gama de guloseimas, então certifique-se de dar uma olhada se você for um aficionado por Dying Light.

Escrito por Max Freeman-Mills.