(Pocket-lint) - A Valve ainda pode ser mais conhecida por sua plataforma de jogos, Steam, e um punhado de franquias enormemente influentes, incluindo os jogos Half-Life e DOTA 2, mas também nunca se esquivou de dispositivos experimentais.

Anteriormente, ele foi mergulhado com o controlador Steam divisivo e com mais sucesso na forma do Índice de válvula, ainda sem dúvida o melhor fone de ouvido de VR para o consumidor que você pode colocar as mãos e olhos.

Agora, aparentemente, está apostando em um novo hardware, trabalhando em um PC portátil para jogos, supostamente com o codinome SteamPal, projetado em uma plataforma baseada em Linux e com o objetivo de permitir que os jogadores desfrutem de jogos em trânsito.

De acordo com o exclusivo da ArsTechnica, ele terá uma tela sensível ao toque e um controlador integrados, tornando-o um verdadeiro portátil para rivalizar com os populares Switch e Switch Lite da Nintendo.

A Valve dificilmente seria a primeira empresa a identificar a lacuna para um PC portátil para jogos, e já existem muitos, mas eles geralmente caem em conflito com preços altos, baixa disponibilidade ou baixa qualidade, elementos que você pode acreditar que a Valve seja mais sucesso com.

O SteamPal, como ainda é conhecido por agora, ainda está em fase de prototipagem, aparentemente, então provavelmente levará um pouco de tempo antes de vê-lo oficialmente, mas o chefe da Valve, Gabe Newell, fez um anúncio próximo ao final do ano , então esse pode ser um momento sensato para que apareça.

Escrito por Max Freeman-Mills.