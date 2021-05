Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Techland sediará um evento especial Dying Light 2 na quinta-feira, 27 de maio de 2021.

Esperançosamente, revelará novas filmagens de jogabilidade e uma data de lançamento. Pode haver mais no Dying Light original também.

Veja como nos sintonizar com o evento, como descobrimos sobre ele e o que podemos esperar.

A Techland enviou à Pocket-lint um pacote misterioso contendo um pôster, uma nota e uma lanterna ultravioleta.

A nota nos dizia para "caçar" a informação, que estava escondida no pôster para que apenas a luz ultravioleta pudesse encontrá-la. As palavras "Dying 2 Know" podem ser encontradas, junto com o endereço do Twitch, a hora e a data.

A data do evento será quinta-feira, 27 de maio de 2021. Os horários de início são os seguintes (para sua região):

Costa oeste dos EUA: 12h PDT

Costa leste dos EUA: 15h00 EDT

Reino Unido: 20h BST

Europa Central: 21h CEST

Esperamos transmitir o evento por meio de uma incorporação nesta página mais perto de seu início.

Alternativamente, ele será mostrado na íntegra no canal Twitch da Techland aqui: twitch.tv/techland .

Com a Techland anteriormente confirmando os planos para o lançamento de Dying Light 2 este ano, esperamos que uma data de lançamento real seja revelada.

Haverá também, sem dúvida, um relatório de progresso no desenvolvimento, junto com novas filmagens de jogabilidade.

Bem como a sequência, houve vazamentos recentemente para um Dying Light: Platinum Edition. Esperamos que isso seja detalhado também durante o evento, especialmente porque está previsto chegar às lojas naquele dia.

Ele apareceu na Microsoft Store com uma data de lançamento de 27 de maio, antes de ser retirado novamente. Incluirá todos os quatro principais pacotes DLC lançados até agora, mais 17 pacotes de skins.

Descobriremos mais na quinta-feira.

Escrito por Rik Henderson.