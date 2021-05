O que é Summer Game Fest 2021 e como assistir ao vivo?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Summer Game Fest voltará à rede em junho para nos trazer toneladas de notícias, lançamentos, trailers e muito mais sobre jogos não anunciados e ansiosamente esperados.

Patrocinado pela Prime Gaming da Amazon, ele roda simultaneamente com o E3 2021 e da mesma forma tem uma coleção saudável de editores e desenvolvedores de jogos inscritos para mostrar seus produtos.

Então, quando isso acontece, o que você pode esperar e como você pode assistir a tudo? Nós explicamos tudo.

Nascido da pandemia e bloqueios globais, o Summer Game Fest começou em 2020 para preencher o vazio deixado por uma E3 cancelada.

Foi executado de maio a agosto e apresentava anúncios de editores, eventos no jogo e uma transmissão ao vivo de abertura que abarrotada de pacotes de informações do jogo e trailers.

No entanto, este ano ele funciona por um período mais curto e paralelo a um E3 totalmente digital, que também chamou muita atenção .

O show começará com um show ao vivo na quinta-feira, 10 de junho, às 11h PT. Esperamos hospedar o show de abertura aqui mais perto da hora.

Outros eventos da editora acontecerão nas semanas seguintes e serão relacionados ao festival de jogos. Você pode ver todos os eventos e horários confirmados abaixo.

O Summer Game Fest é apenas online, com uma série de eventos importantes ocorrendo ao longo de junho. Aqui estão os destaques e os horários em que eles começarão.

O show principal será apresentado por Geoff Keighley, do The Game Awards, e começará nos horários seguintes. Ele também contará com uma performance ao vivo de Weezer.

Costa oeste dos EUA: 11h PT

Costa leste dos EUA: 14h ET

Reino Unido: 19h BST

Europa: 20h CEST

O evento anual de resumo da Ubisoft será transmitido online e mostrará o que está por vir da marca em 2021 e além.

Costa oeste dos EUA: 12h PT

Costa leste dos EUA: 15h (horário do leste dos EUA)

Reino Unido: 20h BST

Europa: 21h CEST

Em vez de um evento de vídeo, Steam Next Fest é um evento de seis dias vinculado ao Summer Game Fest. Ele vai estrear trailers de jogos para PC, entrevistas com desenvolvedores e oferecer demos exclusivas para você baixar e experimentar.

Costa oeste dos EUA: 10h PT

Costa leste dos EUA: 13h ET

Reino Unido: 18h BST

Europa: 19h CEST

A Electronic Arts apresentará sua própria transmissão ao vivo online, lançando muitos jogos novos e nos dando atualizações sobre aqueles em desenvolvimento.

Ainda não sabemos os horários exatos, mas você poderá assistir aqui mesmo .

Além do acima exposto, as seguintes editoras se inscreveram para participar do Summer Game Fest. Alguns também estão participando da E3 2021. Basicamente, junho será um ótimo mês para os jogadores.

2K

Activision

Jogos da Amazon

Annapurna Interactive

Bandai Namco Entertainment

Jogos do Estado de Batalha

Blizzard Entertainment

Capcom

Devolver Digital

Dotemu

Artes eletrônicas

Jogos épicos

Finji

Fronteira

Publicação de caixa de engrenagens

Hi-Rez Studios

Preguiça interior

Koch Media

Mediatônico

MiHoYo

PlayStation

Psyonix

Raw Fury

Riot Games

Sabre Interactive

Sega

Vapor

Square Enix

Festival Tribeca

Jogos Tencent

Jogos da Warner Bros.

Ubisoft

Wizards of the Coast

Xbox

Mais serão anunciados na preparação para o evento. Atualizaremos conforme eles forem anunciados.

Escrito por Rik Henderson.