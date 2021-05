Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Warner Bros Interactive Entertainment será dividida como parte da venda da WarnerMedia para a Discovery, pela AT&T.

A gigante das telecomunicações descreveu em um post oficial que a controladora do estúdio de jogos se fundirá com a Discovery para formar uma nova empresa autônoma que pretende se tornar "um dos maiores players globais de streaming".

Espera-se que a troca seja concluída em 2022 e, embora a WB Games não tenha sido diretamente mencionada no anúncio, um porta-voz disse à Axios que o acordo levará à separação dos 11 estúdios da divisão.

Até que ponto eles estão divididos é atualmente desconhecido, mas há muitos projetos e títulos de grandes nomes envolvidos.

WB Games é responsável por seis dos 11 - com estúdios em Los Angeles, San Francisco, San Diego, Nova York, Boston e Montreal - embora Rocksteady (criadores de Batman Arkham e Suicide Squad), Monolith (por trás de ambos os títulos da Terra-média), NetherRealm (Mortal Kombat), Avalanche Software (Hogwarts Legacy) e TT Games (títulos Lego) também estão incluídos.

“Parte do braço de jogos ficará com a AT&T e parte com a nova empresa”, disseram eles.

E, no momento, é tudo o que realmente temos para partir. No entanto, sabemos que esses tipos de negócios podem progredir e mudar rapidamente.

Afinal, foi apenas em junho passado que a AT&T colocou a Warner Bros Interactive Entertainment à venda, apenas para retirá-la do mercado alguns meses depois, sugerindo que era "muito valiosa para descarregar durante seu esforço para pagar dívidas e agilizar".

Aconteça o que acontecer com os estúdios nos próximos meses, esperamos que os projetos e títulos em andamento não sofram grandes reviravoltas.

