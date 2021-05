Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O fabricante de laptops e PCs portáteis One-Netbook está mudando para jogos com seu próprio console portátil baseado em PC.

O One XPlayer é um dispositivo do tipo Nintendo Switch com controles de cada lado de uma tela de 2560 x 1600 IPS de 8,4 polegadas.

Há uma configuração de alto-falante estéreo embutida na parte frontal do console, e há ventiladores duplos e tubos de calor internos para resfriamento de nível de PC.

O console é executado em um processador Intel Tiger Lake i7 e 16 GB de RAM LPDDR4. Ele pode ser especificado com até 2 TB de armazenamento.

Existem duas portas Thunderbolt USB 4.0, uma USB 3.0, além de um slot para cartão microSD e saída de fone de ouvido de 3,5 mm.

Ele oferece suporte a Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 6 e vem com o Windows 10. Um teclado magnético correspondente também está disponível, para jogar jogos de teclado quando o XPlayer está apoiado em uma mesa (usando seu suporte embutido).

Uma bateria de 15.300 mAh mantém tudo funcionando sozinho.

Por ser baseado em PC, o One XPlayer pode rodar jogos como Steam e Epic Games Store. Você também pode jogar jogos em nuvem através dele, com o GeForce Now da Nvidia e o Google Stadia com maior probabilidade de funcionar.

Uma fase de crowdfunding foi iniciada para o console, com um preço inicial sendo oferecido. Ele começa em US $ 899 para o modelo padrão - com um processador i5. Você pode ver a página de financiamento do Indiegogo aqui.

Escrito por Rik Henderson.