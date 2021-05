PUBG é relançado na Índia como "Battlegrounds Mobile"

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - PUBG (PlayerUnknowns Battlegrounds) Mobile foi proibido na Índia em setembro do ano passado , junto com vários outros aplicativos e jogos com supostos vínculos com empresas chinesas. Agora está definido para retornar, com o desenvolvedor sul-coreano da versão móvel, Krafon, rompendo sua parceria com a Tencent e dando passos adicionais para cumprir a lei indiana.

O jogo será rebatizado, como Battlegrounds Mobile India, e provavelmente será PUBG em tudo, exceto no nome.

"[Ele] oferecerá uma experiência de jogo multiplayer AAA de classe mundial no celular", disse o desenvolvedor, e estará disponível apenas na Índia. Um pré-registro será aberto antes do lançamento, embora ainda não esteja claro quando isso acontecerá.

Esperamos que esteja disponível no mínimo no Android, mas possivelmente também no iPhone.

Tal como acontece com o PUBG Mobile, o Battlegrounds Mobile India apresentará eventos exclusivos no jogo e incorporará um "ecossistema de esportes com torneios e ligas". Será similarmente grátis, com itens do jogo sendo oferecidos, como roupas e outros recursos.

Você pode ficar por dentro das últimas notícias sobre o jogo relançado e relançado em um site dedicado em battlegroundsmobileindia.com .

Há também um canal no YouTube, mas até agora só lançou o breve vídeo teaser "em breve" acima.

