Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Capcom lançará a demo final de Resident Evil Village no próximo fim de semana para PlayStation, Xbox e PC.

Ele lhe dará acesso a 60 minutos de jogo em dois dos próximos locais do jogo: a própria vila e o Castelo Dimitrescu - a casa da Dama Alta da primeira demo.

Os dois elementos estavam disponíveis no acesso antecipado ao PlayStation nas últimas semanas, mas agora foram combinados e estarão disponíveis para um público mais amplo por um breve período.

Aqui estão os detalhes sobre quando isso começa, como obter acesso e quanto tempo você tem para jogar os níveis estendidos.

Você pode fazer o download da demonstração agora mesmo em alguns sistemas. Verifique a loja digital para descobrir - ou seja. PlayStation Store, Xbox Store, Steam e Stadia.

Independentemente de você fazer o download primeiro ou não, o demo não poderá ser reproduzido até 1h BST, 2 de maio. No entanto, após críticas, a Capcom estendeu por quanto tempo ele poderá ser jogado. Originalmente, estava planejado para ficar ao vivo por apenas 24 horas, mas agora foi prorrogado até 10 de maio.

Ouvimos seus comentários e estamos estendendo o período de disponibilidade para a demonstração multi-plataforma #REVillage de 60 minutos.



A janela original de 24 horas começando às 17h PDT em 1º de maio (1h BST, 2 de maio) foi aumentada em uma semana e agora termina no mesmo horário em 9 de maio PDT (10 de maio BST). pic.twitter.com/8VKEU8bMnu - Resident Evil (@RE_Games) 26 de abril de 2021

Aqui estão as datas e horas para sua região:

Costa leste dos EUA: 17h PDT 1 de maio - 17h PDT 9 de maio

Costa oeste dos EUA: 20h00 EDT, 1º de maio - 20h00 PDT, 9 de maio

Reino Unido: 1h BST, 2 de maio - 1h BST, 10 de maio

Europa Central: 2h CEST 2 de maio - 2h CEST 10 de maio

Japão: 9h JST, 2 de maio - 9h JST, 10 de maio

Observe, você só tem 60 minutos de jogo no total. Portanto, não importa em que dias você jogue ou onde explore no jogo, quando uma hora terminar, você será excluído do demo.

Se terminar a demonstração inteira em 60 minutos, você pode reiniciar e jogar pelo tempo restante.

Uma versão remixada do trailer de Resident Evil Village foi lançada para dar uma ideia do que esperar da demo e do lançamento final em si.

Como dito acima, você poderá explorar a vila e o Castelo Dimitrescu. Você pode gastar seu tempo de jogo de 60 minutos inteiramente em um ou outro, ou compartilhá-lo entre eles.

Top jogos PS4 2021: os melhores jogos PlayStation 4 e PS4 Pro que todo jogador deve ter Por Rik Henderson · 17 Abril 2021 Reunimos uma lista de jogos que vale a pena adicionar à sua biblioteca, com muitas pechinchas disponíveis também.

Espere choques.

Resident Evil Village estará disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, PC e Google Stadia a partir de 7 de maio de 2021. Você poderá ler uma análise completa do jogo no Pocket-lint nos próximos dias.

squirrel_widget_3956732

Escrito por Rik Henderson.