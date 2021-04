Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - The Witcher: Monster Slayer no celular é a resposta da CD Projekt Red para o Pokémon Go .

Anunciado no verão passado, o jogo de realidade aumentada é baseado no mundo de The Witcher, mas se passa antes dos eventos da popular série de RPG.

Ele está sendo desenvolvido pelo estúdio dedicado de jogos para celular Spokko e coloca você no controle de um Witcher que deve rastrear e lutar contra monstros encontrados em seus arredores da vida real - conforme determinado pelo mapa do jogo.

De acordo com os detalhes originais da imprensa, a hora do dia e as condições climáticas do mundo real serão importantes, enquanto poções e similares ajudarão em suas batalhas (como nos jogos The Witcher).

Embora eventualmente disponível para iOS e Android, os proprietários dos últimos dispositivos podem realmente testar o jogo a partir do final de abril, graças a um período de lançamento suave. Veja como você pode se inscrever para participar:

Siga as etapas abaixo para participar do lançamento temporário de acesso antecipado de The Witcher: Monster Slayer:

Vá para a página de pré-registro dedicada em thewitcher.com/pl/pl/monster-slayer#preregister .

Você precisará inserir seu e-mail associado à sua conta do Google Play na caixa fornecida.

Em seguida, escolha a marca do seu telefone Android.

Digite o número / nome do modelo do telefone na outra caixa.

Marque que você concorda com os termos de acesso para o beta (você não precisa marcar a outra caixa, a menos que queira receber e-mails de Spokko).

Clique em "registrar".

Aqueles aceitos como "Bruxos" para o beta de acesso antecipado serão sorteados e notificados em breve.

Escrito por Rik Henderson.