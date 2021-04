Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Roblox é um jogo com uma base de usuários tão enorme que às vezes é difícil de creditar, mas sua natureza de forma livre e níveis criados pelo usuário o tornam um tanto confuso quando se trata de jogadores mais jovens.

Seu enorme pool de jogadores é composto por mais da metade de jogadores menores de 13 anos, então manter as coisas classificadas como PG é uma prioridade importante, mas esse é um objetivo que se torna difícil de aplicar quando os jogadores podem conversar livremente entre si o tempo todo e fazer seus próprios mundos.

Como o jogo tem usuários mais velhos, e como esses usuários mais velhos usam o Roblox em parte como uma plataforma na qual eles podem conversar sobre cenários adultos e se envolver em jogos temáticos, você pensaria que já poderia haver proteções para bloquear esse tipo de conteúdo de jogadores mais jovens.

Bem, não é assim - mas de acordo com um novo artigo do Wall Street Journal, que informa que Remy Malan, vice-presidente de confiança e segurança da Roblox, confirmou que um sistema de classificação está em andamento. Isso tornará o conteúdo classificado de acordo com sua adequação à idade, para que os jogadores tenham informações sobre isso antes de entrar no jogo e, potencialmente, para impedi-los de fazê-lo se sua data de nascimento não corresponder aos critérios.

Principais jogos Nintendo Switch 2021: os melhores jogos Switch que todo jogador deve ter Por Rik Henderson · 19 Abril 2021

Da mesma forma, o jogo também aparentemente tornará mais fácil encontrar e usar os controles dos pais que já existem, que limitam os jogadores a uma lista selecionada de jogos para a família, em vez do pool infinito de criações não aprovadas.

Por enquanto, porém, os detalhes concretos são um pouco escassos - não há um cronograma vinculado a essa promessa da Roblox, então não sabemos quanto tempo as medidas levarão para realmente se tornarem realidade. Ainda assim, quando eles chegarem, serão um passo na direção certa.

Escrito por Max Freeman-Mills.