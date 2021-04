Niantic, fabricante de Pokémon Go, está trabalhando em um jogo apenas 5G

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O legado de Pokémon Go no mundo dos jogos móveis é difícil de exagerar, mas uma coisa que ele definitivamente fez foi catapultar seu criador, Niantic, para a estratosfera.

Agora, qualquer jogo em que o desenvolvedor trabalhe vale automaticamente a pena prestar atenção - daí por que as pessoas estão tão intrigadas que parece que ele está trabalhando em um jogo Pikmin com a Nintendo.

No entanto, o desenvolvedor também está em dívida com as realidades tecnológicas em mudança do mercado móvel, e a maior mudança desde o lançamento do Pokémon Go anos atrás é indiscutivelmente o advento da conectividade 5G.

A Niantic confirmou que está trabalhando duro para utilizar os enormes aumentos de velocidade e largura de banda que o 5G pode trazer para seus jogos, e revelou uma demonstração de prova de conceito, intitulada Codename: Urban Legends for now.

O jogo parece à superfície a especialidade da Niantic, com uma lente AR no seu telefone permitindo que você interaja com monstros e aliados. No entanto, ele tem um grande foco no multijogador, permitindo que os jogadores interajam com os mesmos elementos de RA, mesmo enquanto se movem, suas localizações consistentes em todos os dispositivos.

A Niantic também diz que o 5G permitirá que dez vezes mais jogadores cooperem em comparação com antes, criando oportunidades competitivas e cooperativas potencialmente enormes.

Claro, por enquanto esta é apenas uma demonstração não jogável que pode ser lançada em algum ponto, e a cobertura 5G relativamente esparsa em todo o mundo limitará muito onde ela poderia ser reproduzida. No entanto, como declaração de intenções, é preciso prestar atenção.

Escrito por Max Freeman-Mills.