Como o CD Projekt Red está mudando tudo para o futuro.

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O estúdio de jogos responsável por Cyberpunk 2077 anunciou algumas mudanças drásticas na forma como ele funciona para evitar a repetição do fiasco do lançamento do jogo.

Em uma declaração recente, a CD Projekt Red declarou que planeja fazer mudanças significativas que permitirão à empresa desenvolver "vários jogos AAA e expansões em paralelo" a partir de 2022.

Todos nós sabemos como foi o lançamento do Cyberpunk 2077 até agora. Com uma infinidade de bugs e problemas relatados por todos. As coisas ficaram tão ruins que o PlayStation retirou o jogo de sua loja e a Microsoft e a Microsoft ofereceram reembolso pelo jogo.

Desde então, a CD Projekt Red tem trabalhado arduamente em hotfixes e atualizações. Na verdade, um patch recente incluiu centenas de correções destinadas a melhorar o jogo. Embora até mesmo esses tenham tido resultados mistos:

O CD Projekt Red claramente não quer uma repetição desse problema no futuro, especialmente quando seu desempenho anterior com jogos como The Witcher 3 foi tão bem sucedido. E então está fazendo mudanças.

Uma dessas mudanças inclui o ajuste de como seu mecanismo de jogo proprietário REDengine é desenvolvido. Essa tecnologia está sendo "aprimorada e centralizada" com uma abordagem mais proativa para o desenvolvimento.

O objetivo aqui é permitir que o estúdio trabalhe em "... duas marcas globais ao mesmo tempo, garantindo a qualidade superior de nossos produtos." Com especialistas em projetos cruzados envolvidos, espera-se que a CD Projekt Red seja capaz de desenvolver "... vários jogos AAA e expansões em paralelo, começando em 2022".

O estúdio também quer reduzir a chance de público até os games. O trailer original de Cyberpunk 2077 apareceu em 2013, mas o jogo não foi lançado até 2020. Ele foi muito divulgado nos meses e anos que antecederam o lançamento, mas não foi entregue.

Portanto, o marketing está pronto para mudar. A empresa afirmou que "... pretende mudar a forma como se comunica com o mundo e divulga os seus jogos. As futuras campanhas de marketing serão muito mais curtas, com conteúdos promocionais lançados mais próximos do lançamento efetivo do jogo em questão, apresentando sua operação em todas as plataformas de hardware suportadas. "

Em outras palavras, só devemos ouvir sobre os jogos quando eles estiverem próximos do lançamento.

Michał Nowakowski, o vice-presidente sênior de desenvolvimento de negócios da CD Projekt Red, também fez questão de destacar que os RPGs de um jogador continuarão sendo a principal prioridade da empresa. Além de dizer que devemos esperar ver mais de The Witcher e Cyberpunk com "... novas áreas, mídia e tipos de conteúdo."

Claro, tudo isso são planos futuros e teremos que esperar até 2022 e além para ver os frutos desses esforços. Esperançosamente, o futuro será brilhante mais uma vez para os jogos da CD Projekt Red.

Escrito por Adrian Willings.