Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O CD Projekt Red passou por um bom tempo nos últimos seis meses ou mais, então é presumivelmente bem-vindo para poder lançar algumas notícias objetivamente boas.

Longe do furor sobre os méritos e deficiências relativos de Cyberpunk 2077, uma tempestade que provavelmente continuará rolando já que o jogo ainda não voltou à loja PSN, ainda há velhos fiéis - The Witcher 3 .

No ano passado, na preparação para o lançamento do Cyberpunk, CD Projekt disse que estava trabalhando em uma atualização de próxima geração para o venerável RPG, para que os proprietários do PS5 ou Xbox Series X / S pudessem jogá-lo novamente ou pela primeira vez com melhor desempenho.

Agora tivemos uma pequena, mas reveladora atualização - uma atualização recente na estratégia mais ampla da empresa incluiu algumas informações importantes sobre o porto. Em primeiro lugar, ele está sendo desenvolvido externamente, pela Sabre Interactive, que é o mesmo estúdio que fez tanta mágica na porta Switch do jogo.

Esperançosamente, isso significa que a equipe está extremamente familiarizada com o lado técnico do jogo e é muito promissora. Isso se traduzirá em portas completas para plataformas de próxima geração, disponíveis gratuitamente para os proprietários existentes, mas como uma simples atualização para a versão para PC, que terá as mesmas melhorias dessa forma.

A outra notícia importante foi sobre a data de lançamento do porto, que está previsto para o segundo semestre de 2021, de acordo com Michał Nowakowski da CD Projekt.

Isso significa que você ainda tem tempo de sobra para lidar com outras partes do seu backlog, mas vamos reservar algum tempo no final do ano para uma possível nova jogada de um dos grandes RPGs.

Escrito por Max Freeman-Mills.