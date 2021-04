Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando você joga jogos há tanto tempo quanto nós, você se acostuma com algumas constantes físicas. Os controladores podem ser iterados, mas todos eles têm botões; os controles de movimento pareciam extremamente inovadores uma vez, mas agora estão longe disso; até mesmo o rastreamento de mãos em RV está se tornando mais fácil de acessar.

Controlar um jogo piscando, no entanto? Isso é novo para nós. Before Your Eyes é um novo jogo do estúdio indie GoodbyeWorld Games, e em seu cerne está esta nova mecânica - aquela em que você usa sua webcam para piscar pelas cenas enquanto um personagem reflete em sua vida. É uma coisa comovente, mas também tecnicamente interessante, e conversamos com a GoodbyeWorld Games para conversar sobre como funciona.

Will Hellwarth, o criador e fundador do estúdio, tem alimentado a mecânica do blink por anos - foi uma ideia que ele formou na faculdade em 2014, e o caminho a partir daí tem sido constante. O jogo passou por iterações, pareceu ser aclamado em shows como o Independent Games Festival (IGF) e IndieCade com um título mais antigo, enquanto lentamente se transformava no título completo que será lançado este ano.

A história que ele conta é um clássico no setor de tecnologia e jogos - "Nós basicamente dissemos: Parece que se entrar no IndieCade, continuaremos trabalhando nisso. Ok, se entrar no IGF, vamos realmente leve a sério . " A cada marco alcançado, o jogo se tornava mais real e a equipe que trabalhava nele crescia lentamente.

As webcams são uma grande parte da vida diária para a maioria de nós agora, mas em 2014 o reconhecimento facial estava ainda mais perto de sua infância, e o algoritmo que a GoodbyeWorld Games usa para realmente detectar piscadas dificilmente foi um ativo fixo esse tempo todo. O engenheiro chefe Richard Beare juntou-se ao estúdio para descobrir que funcionava perfeitamente em algumas circunstâncias e de formas mais limitadas em outras. Garantir que piscadas (ou olhos fechados) sejam detectados consistentemente tem sido importante.

Como ele explica, embora laptops com webcams sejam comuns, "Eu me empenhei muito em encontrar uma maneira de fazer isso funcionar para todos os diferentes tipos de cenários de iluminação, todos os diferentes tipos de rosto, olhos, estojos onde você está usando óculos, pessoas usando chapéus, câmeras diferentes - você tem câmeras de resolução realmente baixa, câmeras de alta resolução, você tem que levar em conta o ruído e o tremor. " Todos esses elementos precisaram ser contornados, mas o resultado final é a consistência que eles sempre esperaram.

Outro grande fator técnico para a equipe foi garantir que o jogo rodasse em máquinas de baixo custo - afinal, quando uma webcam faz a experiência cantar, você quer ter certeza de que o maior número possível de laptops pode executá-la. Conforme explicado por Oliver Lewin Diretor de Jogo e Compositor em Before Your Eyes, "os laptops são um grande negócio para nós, apenas em termos de base de jogadores que tem webcams integradas." Isso contribuiu para o estilo e direção de arte do jogo, mas Lewin também diz: "Em igual medida, embora gostemos desse estilo, visualmente, uma espécie de visual minimalista e low-poly." Nesse caso, funcionou bem por dois motivos.

Esse estilo minimalista significa que, embora o jogo só seja lançado no PC por enquanto, ele está bem posicionado para diferentes plataformas no futuro. Não menos importante entre esses, os smartphones modernos cada vez mais incluem câmeras e scanners sofisticados que poderiam se adequar ao jogo, e também costumam ter o poder gráfico para executá-lo. Lewin confirma que não há planos concretos no que diz respeito às portas nesta fase - o lançamento do jogo será a chave para determinar se esse tipo de evolução é viável, mas concorda que telefones e tablets seriam um ajuste natural.

Da mesma forma, com as plataformas de RV adotando o rastreamento ocular e oral nos últimos meses e anos, há também uma versão interna de Before Your Eyes que funciona de forma incrivelmente envolvente com o sistema Vive Pro Eye como uma prova de conceito, permitindo que você jogue em RV e detecte seu pisca ainda mais naturalmente. Se isso virá a luz do dia comercialmente é outra questão, no entanto.

Por enquanto, porém, o lançamento de Before Your Eyes em 8 de abril, após anos de desenvolvimento e iteração, representará seu próprio marco, e é uma experiência única que vale a pena experimentar se você deseja algo novo.

Escrito por Max Freeman-Mills.