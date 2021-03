Half-Life não está morto, diz o desenvolvedor da Valve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Por anos a fio, Half Life estava se tornando uma franquia de piadas - uma que nunca seria ressuscitada, não importa o quanto sua base de fãs leais reclamasse.

Half Life: Alyx esmagou essa narrativa no chão no ano passado, lançando a aclamação generalizada e dando nova vida à série com uma aventura VR totalmente realizada.

Seu final também abre uma grande quantidade de novas possibilidades, e uma nova entrevista com o líder do projeto do jogo confirma que a Valve está longe de terminar com o Half Life.

Robin Walker, conversando com TheGamer , confirmou que a Valve está totalmente ciente de que os fãs podem ter se sentido um pouco abandonados em pontos entre Half Life 2: Episode Two e o eventual lançamento de Alyx, e que um intervalo tão longo esperançosamente não acontecerá novamente.

Ele também faz a interessante admissão de que a equipe da Valve estava igualmente preocupada com o fato de Half Life ser simplesmente uma franquia que não seria tocada novamente.

No entanto, embora a entrevista não chegue nem perto de confirmar que outro jogo está em desenvolvimento, ainda assim é uma leitura promissora. Apesar de todos os muitos pontos fortes do Alyx, o fato de estar travado em VR em um PC de jogos sólido significa que ele ainda não foi jogado por tantas pessoas quanto gostariam - mesmo com impressionantes dois milhões de cópias vendidas.

Se o ainda mítico Half Life 3 acontecerá é uma questão em aberto, mas a disposição da Valve em falar sobre a franquia agora só pode ser um bom presságio para sua boa saúde contínua.

Escrito por Max Freeman-Mills.