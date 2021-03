Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A 5ª temporada de Fortnite está em andamento, mas o que você pode esperar da 6ª Temporada do Capítulo 2 de Fortnite? Bem, alguns vazamentos recentes podem incluir alguns primeiros olhares para a próxima temporada que está apenas a alguns dias de distância.

De acordo com o vazador HYPEX , o Xbox supostamente postou uma imagem oficial para o Capítulo 2, Temporada 6. A imagem não revela muito; você pode ver o Battle Bus e o logotipo Fortnite. Mas há cores amarelas e laranja no fundo, talvez sugerindo o tema da nova temporada.

Novo teaser da 6ª temporada, lançado no XBOX! pic.twitter.com/pIWoWGMgw9 - HYPEX (@HYPEX) 10 de março de 2021

Em um post de blog , a Epic prometeu que os jogadores experimentarão a primeira narrativa de jogo solo de Fortnite, bem como o evento mais "cinematográfico" do jogo até hoje, que pode dar início à próxima temporada. “Quando você se lançar na nova temporada pela primeira vez, você jogará até a conclusão da missão do Agente Jones no Zero Crisis Finale. O resultado deste evento certamente moldará a Realidade como a conhecemos”, explicou Epic.

"Não se preocupe, o Zero Crisis Finale é uma experiência solo e você pode jogá-lo sempre que fizer login pela primeira vez durante a temporada", acrescentou.

Quanto ao que mais você pode esperar do Fortnite , o vazador ShiinaBR recentemente postou um primeiro olhar sobre o ainda a ser anunciado Fortnite Skins, supostamente da Kevuru Games, um estúdio de animação que já trabalhou para a Epic antes. Mas, de acordo com a Forbes , o vazamento pode não ser legítimo.

Aqui está um primeiro olhar sobre o futuro Fortnite Skins!



Algumas delas poderiam ser descartadas, mas a equipe que fez isso já trabalhou em MUITAS outras skins!



Já postei isso ontem, mas decidi deletar. Agora que muitas pessoas postaram de qualquer maneira, não vejo razão para não postar. pic.twitter.com/YmvHxGMiDH - ShiinaBR - Fortnite Leaks (@ShiinaBR) 11 de março de 2021

A 6ª temporada está programada para começar em 16 de março de 2021.

