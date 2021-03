A Naughty Dog pode estar trabalhando em um jogo multijogador

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma lista de empregos recente da Naughty Dog aponta para o estúdio trabalhando em um próximo jogo multiplayer.

A lista mostra que a empresa está procurando um designer de economia para um jogo multiplayer que possa ajudar a estabelecer uma "longevidade robusta" para os jogos e recompensar os jogadores para mantê-los interessados em jogar.

Embora a lista não especifique para qual jogo a função é realmente, acredita-se que seja um elemento multiplayer para The Last of Us 2 na forma de um jogo autônomo conhecido como Factions.

Isso se equipara à postura do próprio estúdio sobre o multijogador anunciada publicamente em 2019:

Naquela época, a Naughty Dog deixou claro que estava trabalhando em uma "enorme campanha para um jogador" para The Last of Us Parte II e era o "projeto mais ambicioso" que já havia realizado. Como resultado, não haveria um modo multijogador para a sequência como havia no modo Facções de The Last of Us Parte I.

O estúdio teve o cuidado de tranquilizar os fãs de que ainda tinha ambições online e compartilharia mais sobre isso quando fosse o momento certo. Esse tempo pode muito bem estar se aproximando agora. Porém, é claro que existe a chance de que se trate de um jogo totalmente diferente, já que a lista não menciona nenhum detalhe específico.

A lista de empregos deixa claro que o designer de economia precisará entender a psicologia do jogador e estar pronto para criar maneiras de os jogadores se expressarem. Eles também garantirão que os jogadores sejam recompensados para continuar voltando para mais. Portanto, certamente parece que Naugty Dog está planejando algo ambicioso. Teremos que esperar para ver.

