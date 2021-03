PUBG: Novo Estado - tudo que você precisa saber

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Krafton e PUBG Studios anunciaram um novo jogo, PUBG: New State, que será um novo jogo para celular dos criadores de PUBG: Mobile .

Sim, vai direto para o celular, sem menção de uma versão para PC como o PUBG original.

O novo jogo foi anunciado, mas não muito foi dito, então vamos mergulhar em tudo que sabemos sobre ele.

New State se passa no ano de 2051, dando a chance de saltar para o futuro do jogo PUBG Mobile original.

O jogo continua sendo um título de batalha real e de tudo o que foi dito até agora, parece que você será capaz de mergulhar de cabeça, usando a experiência de PUBG Mobile.

O principal objetivo aqui parece ser evoluir o jogo ainda mais do que você seria capaz de ir com um novo mapa ou modo de jogo no PUBG Mobile - então parece que haverá diferenças fundamentais entre os jogos.

Os cenários futuristas permitem que o jogo explore um cenário pós-apocalíptico, com o trailer mostrando batalhas em um shopping center vazio, veículos repletos de luzes de néon e armas adicionais.

Haverá drones e escudos balísticos - ambos vimos em Call of Duty: Mobile - e temos a sensação de que muito do que está sendo apresentado é para elementos rivais que vimos em COD: M também. O trailer também mostra uma máscara de caveira - muito parecida com o personagem Ghost de Call of Duty.

Também foi destacado que haverá objetos interativos, embora não esteja claro exatamente o que serão, até agora, embora Krafton diga que você será capaz de incorporá-los ao jogo.

Muito está sendo dito sobre os gráficos de última geração. Krafton fez questão de enfatizar que vai ultrapassar o limite dos jogos móveis, usando a renderização de iluminação global, para aumentar o realismo e a intensidade.

As imagens certamente parecem boas, mas no momento não se sabe quais taxas de atualização e resoluções serão suportadas. PUBG: M sempre foi um pouco vago sobre essas coisas, usando seu próprio sistema de nomenclatura para configurações gráficas.

Suspeitamos que haverá alguns anúncios com dispositivos de parceiros - e o PUBG se associou ao OnePlus no passado. Com o OnePlus esperado para lançar o OnePlus 9 no final do mês , talvez possamos aprender mais naquele momento.

Vários novos recursos foram destacados até agora:

Próximos jogos para PC: os melhores novos jogos para ver em 2021 e além Por Adrian Willings · 4 Março 2021

A habilidade de jogar de combate foi destacada, o que levanta a questão do ritmo do jogo. PUBG Mobile é um pouco mais lento a pé do que a ação frenética que vimos em Call of Duty: Mobile multiplayer, mas é aqui que descobrimos que as jogadas de combate são realmente eficazes. Pode ser que New State seja um jogo mais rápido, embora até agora tenha sido dito que ele usa a mesma arma de fogo, então não esperamos uma grande mudança no estilo de jogo.

Embora o PUBG Mobile permita adicionar vários elementos às armas, ele não vai tão longe quanto o modo Armeiro de Call of Duty: Mobile . O Gunsmith permite que você personalize bastante, o que é ótimo para multijogador, porque você sabe que vai usar essa arma. Isso não se aplica tanto ao Battle Royale, o que pode sugerir uma mudança de foco um pouco longe da coleta de armas.

Pode ser que, ao encontrar uma arma, você obtenha a versão customizada, um pouco como o sistema atual com skins de armas em PUBG.

Adicionando lançadores de granadas e seleções de modo de fogo foram todos destacados - mas do trailer, parece que várias das armas serão familiares aos jogadores de PUBG: M.

O trailer destaca vários veículos. Alguns são reconhecíveis do PUBG: M, mas com um pouco mais de iluminação futurística. Parece que 2051 será preenchido com neon azul.

O trailer de lançamento também parece ter o que parecem ônibus autônomos nas estradas, o que talvez dê outras opções de jogabilidade.

Curiosamente, enquanto os drones aparecem no trailer, várias das imagens mostram o que parecem ser helicópteros mais avançados, com dois ventiladores enormes em vez de um rotor.

Em vez de jogar nos mapas PUBG existentes, há um novo mapa chamado Troi. Temos certeza de que há um link de Troy acontecendo aqui, mas não vamos nos distrair.

Troi será um mapa de 8x8km, o que significa que é do mesmo tamanho que Erangel ou Miramar, então é grande. Esse é um ótimo começo, porque mapas grandes tornam os jogos melhores.

Não sabemos muito sobre o mapa, mas parece, como Erangel, ser temperado, cheio de rios, árvores e áreas construídas, com o shopping recebendo a maior parte da atenção até agora.

Também parece que pode haver um estádio, as inevitáveis pontes e muito mais.

A data de lançamento do New State não foi confirmada, mas o pré-registro está aberto para aqueles no Android.

Ele estará disponível para Android e iOS.

Continuaremos a vasculhar em busca de detalhes e traremos todas as notícias sobre PUBG: New State as it break.

Escrito por Chris Hall.