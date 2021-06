Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando FromSoftware anuncia um jogo, você pode apostar que as pessoas prestam atenção. Sua longa sequência de sucessos, começando com Demons Souls (recentemente remasterizado em excelente estilo ), passando pela saga Dark Souls, Bloodborne e Sekiro, rendeu-lhe uma grande reputação.

Se você pegar essa proeza de fazer jogos e adicionar o enredo de George RR Martin, o autor de Game of Thrones, você tem uma proposta seriamente atraente - e é exatamente isso que estamos vendo com Elden Ring. Descubra tudo o que você precisa saber abaixo.

Elden Ring foi anunciado com um trailer legal e chamativo, embutido abaixo, na E3 de 2019, e então fomos tratados com literalmente anos de silêncio no rádio, sem absolutamente nenhuma notícia para falar. O trailer tinha muito que ver em termos de temas e ideias, mas ainda assim foi um momento muito difícil.

Agora tudo mudou - a transmissão ao vivo do Festival dos Jogos de Verão de 2021 terminou com um estrondo, estreando um novo trailer estendido, que você pode ver acima, cheio de revelações e até mesmo vislumbres da jogabilidade. Além disso, temos uma data de lançamento muito importante: 21 de janeiro de 2022.

FromSoftware tem uma história variada quando se trata de lançar seus jogos em diferentes plataformas - alguns deles, como Demons Souls em ambas as encarnações e Bloodborne foram exclusivos do PlayStation.

Não parece ser o caso desta vez - agora sabemos que o jogo será lançado em todas as plataformas que você poderia esperar, incluindo PS4, PS5, Xbox Series X / S e Xbox One. Além disso, pela primeira vez para FromSoftware, os jogadores de PC também terão um lançamento diário.

No entanto, no momento parece que os proprietários de consoles de próxima geração não serão necessariamente capazes de comprar versões específicas para seu novo hardware - em vez disso, comprar a versão PS4 ou Xbox One do Elden Ring lhe renderá uma atualização gratuita para o próximo versão -gen também. Afinal, é um sistema que funcionou bem para muitos outros títulos.

É aqui que as coisas ficam realmente interessantes - George RR Martin co-criou este mundo de fantasia sombria junto com Hidetaka Miyazaki, o cérebro por trás da série Souls. É uma equipe incrível e também reúne dois especialistas absolutos em surpresas desanimadoras.

Os trailers pintam uma cena de um mundo destruído, e o site oficial do jogo lança um pouco mais de luz. Elden Ring é ambientado nas Terras do Meio, que foram colocadas em conflito pela quebra do Elden Ring, que aparentemente protege o Erdtree (aquela enorme árvore brilhante no fundo do trailer, estamos supondo).

Com os fragmentos do Anel Elden sendo apreendidos por vários chefes desagradáveis, pensamos que você terá a tarefa de derrotá-los e recuperar essas peças para recriar o anel - isso soa como um tipo de estrutura FromSoftware bastante viável.

Elden Ring parece um grande passo para FromSoftware - várias fontes, incluindo Phil Spencer do Xbox, discutiram que ele é o maior e mais ambicioso jogo do estúdio até então. Parte disso parece estar relacionado a um escopo de jogo mais amplo, embora Miyazaki tenha dito em entrevistas que acha que os jogadores levarão cerca de 30 horas para completar, o que não é muito intimidante.

Ainda esperamos ver muitos encontros de combate desafiadores, é claro, e o jogo é novamente um RPG de ação em terceira pessoa, mas haverá muito mais opções para os jogadores. Por um lado, agora sabemos que a magia será uma grande parte do mundo - é grande nos jogos do Souls também, mas às vezes parece mais um acréscimo do que um princípio básico de jogo.

Da mesma forma, a nova filmagem contém muita jogabilidade a cavalo, confirmando uma nova maneira de contornar um mundo aberto maior, uma inovação para FromSoftware. Esse mundo poderá ser percorrido sozinho ou com outras pessoas por meio do multiplayer online, e tudo soa um pouco menos opaco do que o multiplayer em outros jogos FromSoftware.

De acordo com uma grande entrevista com Miyazakido IGN , haverá seis áreas principais, bem como as masmorras de um jogo Zelda, para os jogadores explorarem fora do mapa principal - elas podem ser abordadas em qualquer ordem. O hub principal do mundo terá um mapa para orientação, mas essas masmorras não.

Esse formato de mundo aberto também é uma grande notícia, é claro, e será uma grande mudança para o FromSoftware. No entanto, Miyazaki confirmou que eles não vão fazer tudo para imitar algo como The Witcher 3 - não haverá cidades cheias de NPCs para conversar ou obter missões. Em vez disso, o mundo aberto estará disponível para explorar perfeitamente, pois esperamos que seja como um conjunto interligado dos níveis já expansivos do FromSoftware.

O multijogador também foi um pouco detalhado - você poderá cooperar com Elden Ring em até três amigos, embora jogar em modo cooperativo impedirá que você cavalgue seu cavalo, curiosamente. Isso pode torná-lo mais ideal para masmorras, ao invés de exploração.

Como nos jogos Souls, haverá customização de personagens também, com várias opções de combate para se adequar a diferentes estilos de jogo. Felizmente, o jogo pode tirar uma folha do remake de Demons Souls e nos deixar criar pessoas que não se parecem com batatas - sempre um bônus!

Escrito por Max Freeman-Mills.