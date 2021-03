Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando FromSoftware anuncia um jogo, você pode apostar que as pessoas prestam atenção. Sua longa sequência de sucessos, começando com Demons Souls (recentemente remasterizado em excelente estilo), passando pela saga Dark Souls, Bloodborne e Sekiro, rendeu-lhe uma grande reputação.

Se você pegar essa proeza de fazer jogos e adicionar a trama de George RR Martin, o autor de Game of Thrones, você tem uma proposta seriamente atraente - e é exatamente isso que estamos vendo com Elden Ring. Descubra tudo o que você precisa saber abaixo.

Elden Ring foi anunciado com um trailer bacana e chamativo, embutido acima, na E3 de 2019, e como você verá, não houve muitas novidades sobre isso desde então. O trailer, entretanto, tem um monte de coisas para continuar em termos de temas e ideias.

Termina sem qualquer indicação de uma data de lançamento, mas as coisas não estão indo bem nessa frente de qualquer maneira. Tem havido alguns grandes atrasos no FromSoftware, mais recentemente causados pela mudança para trabalhar em casa, então qualquer um que espera por um lançamento de 2021 está latindo na árvore errada. 2022 é uma probabilidade, mas não excluiríamos nem mesmo um lançamento em 2023 - esteja preparado para aguardar, basicamente!

Mais recentemente, um segundo trailer com uma jogabilidade muito inicial e não polida tem circulado após o vazamento - é um relógio interessante, mas também claramente não destinado ao consumo público ainda, então não vamos incorporá-lo - mas você pode vê-lo aqui , se você estiver realmente interessado. Esteja avisado, isso pode estragar um eventual trailer para você!

FromSoftware tem uma história variada quando se trata de lançar seus jogos em diferentes plataformas - alguns deles, como Demons Souls em ambas as encarnações e Bloodborne foram exclusivos do PlayStation.

Não parece ser o caso desta vez - o Xbox também compartilhou o trailer do jogo com sua própria marca, então parece bom e multiplataforma. Se ele aparece em consoles de geração antiga é outra questão, e dado o momento provável de seu lançamento, diríamos que há todas as chances de ele acabar sendo exclusivo para o PS5 e Xbox Series X / S devido a limitações técnicas.

Outra grande questão será se o jogo será lançado no PC e, em caso afirmativo, se será atrasado. Apenas alguns dos jogos da FromSoftware chegaram ao PC, e muitas vezes o fizeram anos após o lançamento, mas Elden Ring está atualmente programado para fazê-lo no dia e data - veremos se pode aguentar isso no devido tempo.

É aqui que as coisas ficam interessantes - George RR Martin co-criou este mundo de fantasia sombria junto com Hidetaka Miyazaki, o mentor por trás da série Souls. É uma equipe incrível e também reúne dois especialistas absolutos em surpresas desoladoras.

O trailer pinta uma cena de um mundo despedaçado, e parece que o Anel Elden, seja o que for, é o objetivo de muitos viajantes - estaremos em busca de encontrá-lo? Para restaurá-lo, talvez? O tempo dirá, mas há muito mais para desempacotar, mas sabemos que foi destruído, de acordo com Miyazaki.

Por um lado, há muita coisa acontecendo com os braços aqui - braços quebrando corpos quando um martelo bate, um braço sendo colocado em prontidão para uma luta e muito mais. Depois da importância de uma prótese de braço para o mundo e a trama do Sekiro, cleralmente vem um tipo de tema que está sendo explorado, mas não temos muito mais o que continuar por enquanto.

Elden Ring soa como um grande passo para FromSoftware - várias fontes, incluindo Phil Spencer do Xbox, discutiram que ele é o maior e mais ambicioso jogo do estúdio até então. Parte disso parece estar relacionado a um escopo mais amplo de jogabilidade.

Ainda esperamos ver encontros de combate desafiadores, é claro, e o jogo é novamente aparentemente um RPG de ação em terceira pessoa, mas haverá muito mais opções para os jogadores. Por um lado, sabemos que a magia será uma grande parte do mundo - é grande nos jogos do Souls também, mas às vezes parece mais um acréscimo do que um princípio básico de jogo.

Da mesma forma, a filmagem que vazou contém jogabilidade a cavalo, confirmando uma nova maneira de contornar um mundo aberto maior e combater em outra arena nas costas de sua montaria. Como nos jogos Souls, haverá customização de personagens também. Esperançosamente, ele pode tirar uma folha do remake de Demons Souls e nos deixar criar pessoas que não se parecem com batatas.

Esse formato de mundo aberto também é uma grande notícia, é claro, e será uma grande mudança para o FromSoftware. No entanto, Miyazaki confirmou que eles não vão fazer tudo para imitar algo como The Witcher 3 - não haverá cidades cheias de NPCs para conversar ou obter missões. Em vez disso, o mundo aberto estará disponível para explorar como o que esperamos será como um conjunto amarrado de níveis já expansivos do FromSoftware.

Escrito por Max Freeman-Mills.