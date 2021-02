Próximo patch do Cyberpunk 2077 atrasado devido a um ataque de hack

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O segundo grande hotfix para Cyberpunk 2077 foi adiado para o final de março. O CD Projekt Red afirma que isso se deve ao recente e importante ataque cibernético à sua infraestrutura de TI.

Postando no Twitter, o desenvolvedor cita o ataque de ransomware em seus sistemas e o roubo de código como o motivo pelo qual o patch 1.2 prometido não estará disponível em fevereiro: "Embora queríamos muito entregar o patch 1.2 para Cyberpunk 2077 no intervalo de tempo que detalhamos anteriormente, o recente ataque cibernético à infraestrutura de TI do estúdio e o amplo escopo da atualização significam que isso infelizmente não acontecerá ", disse.

"Nosso objetivo para o patch 1.2 vai além de qualquer uma de nossas atualizações anteriores. Temos trabalhado em várias melhorias e correções gerais de qualidade e ainda temos trabalho a fazer para garantir que seja isso o que você obtém."

A correção estará agora disponível na "segunda quinzena de março".

Embora quiséssemos muito entregar o Patch 1.2 para Cyberpunk 2077 no intervalo de tempo que detalhamos anteriormente, o recente ataque cibernético à infraestrutura de TI do estúdio e o amplo escopo da atualização significam que isso infelizmente não acontecerá - precisaremos de mais tempo. 1/3 - Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 24 de fevereiro de 2021

O CD Projekt Red foi visado por um "ator não identificado" no início deste mês, que tentou chantagear a empresa para pagar para recuperar o código-fonte roubado do Cyberpunk 2077 e uma cópia atualizada e não lançada do The Witcher 3.

O código foi supostamente vendido na dark web depois que o estúdio recusou todas as demandas.

Nenhum dado do usuário foi considerado vazado como parte do ataque.

