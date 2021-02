Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os campos de batalha de PlayerUnknown (PUBG para você e para mim) foram uma sensação quando começou a ganhar força no PC, mas desde que se tornou um elemento fixo no espaço de batalha real, muito do seu progresso foi, na verdade, no celular.

Sua versão para smartphone tem uma enorme base de jogadores e sem dúvida viu um pouco mais de consistência nas atualizações do que o console completo e as versões para PC nos últimos tempos.

Agora os jogadores móveis estão recebendo um jogo totalmente novo, PUBG New State, que catapulta o jogo para um cenário futurista, no ano de 2051 em um novo mapa chamado Troi.

Faça o pré-registro no Google Play hoje para obter as últimas novidades sobre PUBG: NEW STATE e seja um dos primeiros a saber sobre nossos planos futuros.



Não se preocupem, usuários iOS, vemos vocês, o pré-registro virá em uma data posterior!



Mais informações: https://t.co/4WULBslha2 pic.twitter.com/c4HictHCpF - PUBG: NOVO ESTADO (@PUBG_NEWSTATE) 25 de fevereiro de 2021

Em um movimento que parece projetado para imitar algumas das tecnologias disponíveis para os jogadores em Call of Duty: Warzone, o novo cenário trará consigo novos gadgets como drones e cobertura implantável.

1/3 PUBG Studio/Krafton

New State também trará reviravoltas à fórmula PUBG, incluindo kits de armas que modificam suas armas na hora, e também haverá uma série de novos veículos para se locomover.

Os jogadores em telefones Android podem se pré-registrar para obter o jogo agora , enquanto os usuários de iOS terão que esperar um pouco mais para poder encomendá-lo. O New State será lançado no final de 2021, com testes alfa planejados antes que isso aconteça.

