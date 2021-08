Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Dying Light foi uma lufada de ar fresco nos pulmões em decomposição do gênero de jogos de zumbis, trazendo parkour vibrante e combate corpo a corpo complexo para a mesa em um mundo aberto e fechado. Assim, atraiu uma pequena legião de fãs dedicados quase imediatamente após seu lançamento.

Agora uma sequência está a caminho, com uma data de lançamento marcada para a época do Natal. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre isso.

Dying Light 2: Stay Human foi mostrado pela primeira vez pelo estúdio polonês Techland na E3 2018. Depois, novamente na E3 2019, com uma demonstração de jogo de 24 minutos que foi muito mais aprofundada. No entanto, vários problemas de desenvolvimento e a pandemia contínua significaram que o progresso no jogo estava mais lento do que o normal.

Ainda assim, agora é 2021 e Dying Light 2 tem uma data de lançamento. Uma série regular de eventos de atualização online - chamados Dying 2 Know - também nos mostrou muito mais sobre o jogo.

Ele chegará às lojas em 7 de dezembro de 2021, com pré-encomendas disponíveis agora.

Dying Light 2 estará disponível nas máquinas da geração atual, o PS5 e Xbox Series X / S, além de última geração, Xbox One e PS4.

Também será lançado para PC, onde você pode esperar que tenha uma aparência absolutamente moderna. Recentemente, também recebemos a confirmação de que tanto no PC quanto no Xbox Série X o jogo suporta 120FPS, então se você tem uma tela de 120 Hz você pode ter uma ação suave em resoluções mais baixas. Infelizmente, não parece que o modo chegará ao PS5.

Dying Light 2 seguirá alguns dos modelos deixados pelo primeiro jogo em termos de como sua história está estruturada. No entanto, os jogadores irão assumir o papel de um novo personagem desta vez - Aiden Caldwell. O herói do primeiro jogo ficou na cidade de Harran para manter as coisas estáveis.

Também foi definido 15 anos mais adiante, com a humanidade entrando em uma nova era das trevas, privada de grande parte da tecnologia que considerava natural.

O novo jogo será ambientado em algum lugar chamado simplesmente The City, pelo que sabemos agora. Há uma visão mais europeia das coisas, com grandes avenidas e monumentos espalhados por todo o lugar. Mais uma vez, os jogadores terão que fazer acordos com os fixadores locais e sobreviventes para aumentar seus recursos e ajudar a área, embora as coisas possam ser um pouco mais complicadas desta vez.

Vimos várias partes de missões onde as escolhas dos jogadores terão um impacto direto no mundo ao seu redor ao longo do tempo, entregando poder e recursos a certas facções e, portanto, deixando-os levar a vantagem nas vizinhanças. Essa parece uma dinâmica interessante que com certeza terá um papel na história geral de Dying Light 2.

Techland disse que o mapa do jogo tem quatro vezes o tamanho de Dying Light, com sete regiões para explorar, então parece que há muito terreno para cobrir e investigar enquanto Caldwell procura por um item misterioso que aparentemente pode mudar o curso da história.

Em termos de jogabilidade, entretanto, o que vimos de Dying Light 2 fez com que parecesse uma atualização clara de seu antecessor. Os desenvolvedores já disseram que o número de movimentos de parkour disponíveis para os jogadores praticamente dobrou.

Isso significa que há mais maneiras de saltar, pular, deslizar e balançar pela cidade, seja usando os telhados como suas rotas, balançando em cabos suspensos ou usando faixas cuidadosamente colocadas para amortecer suas quedas.

Além disso, é claro, o sistema de combate corpo a corpo também está se expandindo. Aparentemente, existem 50 novos combos para aplicar às armas, ao lado de toda uma gama de novos equipamentos para experimentar, de machadinhas a placas de rua. Parece tão crocante e poderoso como sempre, enquanto a dissimulação também é uma parte importante do seu arsenal.

