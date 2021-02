Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Dying Light foi uma lufada de ar fresco nos pulmões decadentes do gênero de jogos zumbis, trazendo parkour vibrante e combate corpo a corpo complexo para a mesa em um mundo aberto e fechado, e atraindo uma pequena legião de fãs dedicados quase imediatamente após seu lançamento.

Nós sabemos que uma sequência está a caminho, felizmente, embora tenha sido sujeita a alguns atrasos e períodos de silêncio, então você está certo em estar curioso para saber quando Dying Light 2 pode realmente ser esperado. Felizmente, temos todos os detalhes importantes aqui para você.

Dying Light 2 foi mostrado pela primeira vez na E3 2018 com o trailer de estreia acima, e o jogo parecia muito bem nessa fase, o que deu origem a algumas falsas esperanças em retrospecto. No ano seguinte, na E3 2019, uma demonstração de jogo de 24 minutos estendida foi em muito mais profundidade, novamente fazendo parecer que poderíamos jogar por conta própria em breve (o trailer está embutido mais abaixo nesta peça).

No entanto, é 2021 agora, e as notícias têm sido muito mais escassas nos últimos tempos. A janela de lançamento original do Spring 2020 é uma memória distante, e embora o desenvolvedor Techland tenha dito em janeiro daquele ano que seria adiado, ainda não temos uma nova data ou janela para esperar.

No entanto, a Techland confirmou recentemente que o jogo ainda está em desenvolvimento, mas abafou os rumores de que estava sendo comprado pela Microsoft. Isso significa que ainda podemos estar confiantes de que está chegando, embora exatamente quando seja um pouco mais confuso.

Nesse ponto, ficaríamos surpresos se fosse lançado antes do final de 2021, dada a falta de novos trailers ou informações, e 2022 é uma possibilidade real. No entanto, estamos esperançosos de que da próxima vez que ouvirmos de Techland de forma adequada, será com uma data de lançamento a reboque.

Em quais plataformas o jogo será lançado é uma área em que os atrasos realmente nos ajudaram. Enquanto Dying Light 2 estava claramente planejado para lançar para PS4, Xbox One e PC, os consoles de próxima geração estão aqui e sendo comprados aos milhões agora.

Portanto, é bastante garantido que o jogo será lançado no PS5 e Xbox Series X / S também, enquanto seu ciclo de desenvolvimento significa que provavelmente ainda será lançado para consoles mais antigos, tornando-se um lançamento de geração cruzada completo ao lado de muitos outros este ano .

Isso significa que se você tiver um novo console, sua sorte, você terá um visual atualizado para esperar. Claro, se você estiver jogando em um PC de jogos monstro, você o destruirá de qualquer maneira.

Parece que Dying Light 2 seguirá alguns dos modelos deixados pelo primeiro jogo em termos de como sua história está estruturada, desta vez deixando os jogadores assumirem o papel de um personagem chamado Aiden Caldwell, após o herói do primeiro jogo ter ficado na cidade de Harran para manter as coisas estáveis.

Ele também foi definido 15 anos mais adiante, com a humanidade entrando em uma nova era das trevas, privada de grande parte da tecnologia que considerava natural, o que parece animador!

O novo jogo será ambientado em algum lugar chamado simplesmente de Cidade, pelo que sabemos agora, e parece uma versão mais europeia das coisas, com grandes avenidas e monumentos espalhados por todo o lugar. Mais uma vez, os jogadores terão que fazer acordos com os fixadores locais e sobreviventes para aumentar seus recursos e ajudar a área, embora as coisas possam ser um pouco mais complicadas desta vez.

Vimos várias partes de missões onde as escolhas dos jogadores terão um impacto direto no mundo ao seu redor ao longo do tempo, transferindo poder e recursos para certas facções e, portanto, permitindo que elas tomem o controle nas vizinhanças. Essa parece uma dinâmica realmente interessante que com certeza terá um papel na história geral de Dying Light 2.

Techland disse que o mapa do jogo tem quatro vezes o tamanho de Dying Light, com sete regiões para explorar, então parece que há muito terreno para cobrir e investigar enquanto Caldwell procura por um item misterioso que aparentemente pode mudar o curso da história.

Em termos de jogabilidade, entretanto, o que vimos de Dying Light 2 fez com que parecesse uma atualização clara de seu antecessor. Os desenvolvedores já disseram, por um lado, que o número de movimentos de parkour disponíveis para os jogadores praticamente dobrou.

Isso significa que há mais maneiras de saltar, pular, deslizar e balançar pela cidade, seja usando os telhados como suas rotas, balançando em cabos suspensos ou usando faixas cuidadosamente colocadas para amortecer suas quedas.

Além disso, é claro, o sistema de combate corpo a corpo também está se expandindo. Existem aparentemente 50 novos combos para aplicar às armas, ao lado de toda uma gama de novos equipamentos para experimentar, de machadinhas a placas de rua. Parece tão crocante e poderoso como sempre, enquanto a dissimulação também é uma parte importante do seu arsenal.

Uma coisa que a Techland não mostrou em sua demo foi The City at night, quando os zumbis do jogo surgem com força e as coisas se tornam devidamente ameaçadoras, então ainda vamos ver se isso aumenta o desafio do primeiro jogo.

