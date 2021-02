O que é Valheim? O jogo de sobrevivência Viking explorado (com dicas e truques)

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Valheim está conquistando o mundo dos jogos para PC. Ele está no topo das paradas de jogos populares do Steam há algum tempo, então estamos explorando se vale a pena comprar e do que se trata.

Valheim é um jogo de sobrevivência indie de acesso antecipado inspirado na cultura Viking. É um jogo de sobrevivência e criação de mundo aberto com mecânica de PvE (jogador vs ambiente) de um jogador e cooperativa. Ele também tem um sistema de combate punitivo, batalhas contra chefes e um sistema de construção elegante que permite até mesmo construir navios de guerra Viking imponentes.

Isso soa muito normal para jogos de sobrevivência por aí. Mas Valheim é interessante por uma série de razões, entre elas o enorme mundo gerado por procedimentos que você está livre para explorar. Também existe a capacidade de jogar com um grupo de até 10 pessoas e requisitos mínimos de sistema que incluem apenas 4 GB de RAM, uma GPU GeForce GTX 500 e 1 GB de espaço de armazenamento.

Jogando Valheim, você é lançado em um enorme mundo gerado por procedimentos que é inspirado pela mitologia nórdica e é essencialmente o purgatório Viking.

Sua missão é encontrar e matar os inimigos de Odin e trazer ordem ao reino de Velheim. Para fazer isso, você precisará explorar, construir, atualizar e batalhar em um ambiente desafiador e repleto de perigos.

O destaque aqui é, obviamente, que, por ser gerado por procedimentos, a experiência de dois jogadores nunca será a mesma. A menos que você esteja jogando com amigos. No entanto, quanto mais você viaja pelo mundo, mais desafiador o ambiente se torna. Ao mesmo tempo, porém, as recompensas são mais maduras quanto mais você avança.

Eventualmente, com a coleta de recursos suficiente, você será capaz de construir um navio Viking para atravessar as águas e explorar mais. Apenas tome cuidado com as várias criaturas marinhas que se escondem sob a superfície. Você também pode construir fortalezas e postos avançados enquanto viaja, bem como portais para viagens rápidas para tornar as coisas mais fáceis.

Nós gostamos de Valheim não apenas pelo potencial de diversão, mas também pela trilha sonora de baixa fidelidade descontraída e os visuais discretos, mas agradáveis. Este título não é graficamente intenso, nem vai prejudicar sua placa de vídeo, mas não é disso que se trata.

Os jogos de sobrevivência geralmente são punitivos. Essa é a natureza da besta e parte da diversão. Mas Valheim funciona bem porque facilita aos jogadores o mundo com um design acessível que inclui tutoriais simples para você começar. Ele também ensina o básico do jogo, incluindo agricultura, criação, combate e muito mais.

Cada vez que você precisa saber algo, um corvo voa para lhe dar uma pepita de informação ou uma dica útil sobre o que você precisa saber.

Você também encontrará pedras rúnicas ao redor do mundo que podem ser lidas para outras dicas. Encontramos um, por exemplo, que alertava sobre os perigos dos javalis e como eles poderiam ser avisados com fogo - o que teria sido bom saber antes de sermos mortos por eles várias vezes enquanto cuidávamos de nosso próprio negócio de socar árvores.

Dissemos que é perdoador, mas isso não significa que seja fácil sobreviver. Morremos cerca de 10 vezes nos primeiros 20 minutos de jogo. Morremos enquanto socávamos javalis. Morremos quando lutamos contra goblins. Morremos sem conseguir nos esquivar de mais javalis. Nós nos afogamos quando ficamos sem energia enquanto nadávamos. Quase morremos quando acidentalmente pegamos fogo ao tentar cozinhar um pouco de comida. Também morremos quando uma árvore derrubada caiu do lado errado.

A boa notícia é que, quando você morre, seu equipamento cai com uma bela pedra tumular e quando você reaparece, você pode simplesmente retornar a ela (assumindo que o perigo já passou) e coletá-la.

Se despertamos seu interesse e você está ansioso para começar em Valheim, siga o restante deste artigo para obter algumas dicas e truques para ajudá-lo a começar.

Quando você começar, você não terá nenhum equipamento, mas não se preocupe, pois você pode facilmente reunir as coisas para começar a fabricar. A perfuração é simples o suficiente para você começar. Socar não é apenas eficaz contra inimigos menores que você encontrará no início, você também pode usá-lo para socar árvores. Encontre pequenas árvores finas e dê-lhes uma festa e logo elas cairão e você poderá pegar a madeira e fazer um porrete. Isso pode então ser usado para uma contusão mais eficaz.

Cuidado com os galhos caídos no chão também. Você encontrará árvores e galhos já quebrados que você pode agarrar para pegar lenha sem precisar bater ou cortar qualquer coisa que seja ideal.

Embora você não queira se afastar muito do ponto de partida até ter um bom equipamento, vale a pena procurar água o mais rápido possível. Na beira da água, você encontrará pedaços de sílex geralmente espalhados nas bordas da costa. Flint é fácil de encontrar e você não precisa perfurar nada. Apenas preste atenção em pedras esbranquiçadas pequenas e lisas no chão e agarre-as quando puder. O sílex pode então ser usado para criar um machado de sílex que é ótimo para derrubar árvores maiores. Também é útil para criar flechas, fala e muito mais.

Como mencionamos anteriormente, os javalis são uma boa fonte de alimento, mas também são uma verdadeira dor. Socá-los funciona, mas eles recebem alguns golpes para matar. As armas são mais eficazes, mas descobrimos que usar uma tocha flamejante é particularmente útil, pois elas não gostam quando você a balança para elas.

Conforme você explora, você encontrará barracos velhos, abandonados e desocupados ao redor do mapa. Eles podem ser usados para configurar um abrigo temporário ou podem ser destruídos e recolhidos para suas partes. Depois de criar um martelo, você pode simplesmente clicar com o botão do meio do mouse enquanto segura o martelo para derrubá-lo pouco a pouco. Fazendo isso, você reunirá os recursos dele e poderá usá-lo em seus próprios esforços de construção.

Mesmo se você não estiver derrubando esses edifícios e, em vez disso, os estiver usando como abrigo, certifique-se de vasculhar o interior, pois alguns possuem baús de tesouro com itens úteis.

Já mencionamos que você pode ser morto pela queda de árvores, mas se você for esperto, também pode usar a queda de uma árvore para derrubar outras árvores. Observe enquanto uma árvore cai e você verá como ela está caindo, fazê-la cair na direção certa pode resultar na queda de outras árvores com um efeito dominó. Esta é uma forma muito mais eficiente de colher árvores.

Além de espantar os javalis, também é possível domesticá-los. Você pode fazer isso alimentando-os com cogumelos que você encontra no mundo. Se você conseguir fazer com que eles o perseguam até um cercado ou outra coisa que você construiu e, em seguida, fechá-los dentro, você pode alimentá-los com guloseimas e conquistar seu amor.

Os javalis domesticados fornecerão restos de couro fáceis quando você precisar deles.

Dissemos anteriormente que este jogo dificilmente é o mais bonito que já vimos, mas isso não significa que você não possa obter boas capturas de tela.

Maximize os gráficos e, em seguida, pressione CTRL + F3 para ocultar o heads up display e se concentrar no mundo ao seu redor. Depois, você pode tirar fotos até que seu coração esteja satisfeito. Alternativamente, é uma boa maneira de tornar o dado ainda mais pesado, pois você não saberá o que está em seu inventário. Pressione CTRL + F3 para trazê-lo de volta.

Como todo jogo de sobrevivência, Valheim possui um elemento de degradação de armas e ferramentas ao longo do tempo e do uso. Depois de ter uma bancada de trabalho, você pode consertar seu equipamento. Abra o menu da bancada e você verá opções para criar e atualizar. À esquerda, você também verá um martelo. Clique nele e você pode percorrer seu inventário reparando as várias coisas. A melhor coisa é que isso não custa recursos.

Ao contrário de outros jogos de sobrevivência, não é possível apenas comer montes e montes da mesma comida e recuperar a saúde. Na verdade, você está limitado a quanto pode comer de cada tipo antes que eles deixem de ser úteis. Uma coleção de framboesas, por exemplo, só vai permitir que você coma algumas antes de você não conseguir comer mais. Mas se você também tiver carne cozida, pode usá-la também. Portanto, vale a pena ter uma variedade de alimentos em seu estoque.

Stamina é uma consideração séria. Você usa a resistência de correr, nadar e lutar. Portanto, se você passar o tempo todo correndo ao redor do mapa, logo descobrirá que está em uma posição em que não pode se defender. Da mesma forma, se sua resistência estiver baixa, você se afogará se nadar por muito tempo. Morremos assim quando nadamos longe demais na caça de pederneira e pedras. Observe sua barra de resistência.

A resistência também é um problema se você entrar em batalhas. Você não pode encontrar um grupo de inimigos sozinho e em casa para sobreviver, pois sua resistência ficará sem energia e logo encontrará um fim cinzento.

Muitas coisas podem ser criadas no início, mas para extrair alguns recursos você precisa de uma picareta. E para conseguir uma picareta, você precisará derrotar o primeiro chefe. Depois de derrotar Eikthyr, você terá acesso a um projeto para a picareta Antler, que por sua vez pode ser usada para adquirir pedra e minério.

Depois de ter a picareta, você precisará explorar mais longe para encontrar cobre e estanho. O cobre pode ser encontrado em montes na Floresta Negra, enquanto o estanho aparece ao longo da costa dentro de pedras com listras pretas nelas.

O ferro pode ser um pouco mais difícil de encontrar, mas pode ser extraído nas Criptas Afundadas no bioma Pântano, como veios nas Montanhas Nevadas ou ao redor da superfície do Pântano.

Infelizmente, uma vara de pescar não é algo que você pode criar sozinho. Você precisa encontrar um trader para adquirir um. Comerciantes aparecem aleatoriamente na Floresta Negra. Mas, devido à natureza do jogo gerada por procedimentos, não podemos dizer onde. Vale a pena saber que a floresta é perigosa, então não vá lá imediatamente. Uma vara de pescar é obviamente uma coisa útil para se ter.

Uma boa dica para construir sua própria casa ou uma estrutura permanente é usar postes verticais para construir as fundações. Não é possível limpar o solo para fazer uma superfície plana de construção neste ponto, mas você pode usar os pequenos postes verticais para fazer uma pequena fundação e elevar sua casa do solo de maneira precisa.

Depois é só construir paredes, uma porta e um telhado. Você pode construir uma cama então, mas vale a pena saber que não há problema em não dormir, pois os inimigos não parecem ser mais agressivos à noite.

O arco é uma importante peça de equipamento para lutas e caça. Elabore assim que puder. Para isso, você precisará de uma bancada de trabalho e 10 peças de madeira e oito retalhos de couro. Portanto, certifique-se de matar muitos javalis e derrubar muitas árvores também.

Depois de ter o arco, você pode realizar um belo combate à distância e também caçar veados. Mas preste atenção na queda das flechas - mire alto, pois há uma queda severa.

Caçar e procurar comida é fácil quando você começa, mas quando você pode, você vai querer plantar sementes, cultive seu próprio alimento. Para fazer isso, você precisa primeiro de uma fundição. A fundição é usada para fabricar outras coisas, mas pode ser difícil de construir. Para fazer isso, você precisará de 20 pedras e cinco núcleos de sutling.

A pedra é fácil de encontrar, mas os núcleos são mais complicados, pois só podem ser encontrados na Floresta Negra, que é perigosa. Quando estiver na floresta, procure túneis que o levem ao subsolo. Lá você deve encontrar o que está procurando e, em seguida, criar uma fundição na bancada.

Use a fundição para fabricar bronze a partir de uma mistura de cobre e estanho e você poderá criar um cultivador. Essa ferramenta é basicamente como o martelo - pois tem uma lógica de construção semelhante, mas permite cultivar a terra e torná-la cultivável. então você pode plantar sementes naquela área e colher o que plantou.

Escrito por Adrian Willings.