A promoção da Epic Games começa esta semana junto com o Spring Showcase

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Como o Steam , parece que a Epic Games está planejando um período de venda nos próximos dias com descontos em uma variedade de jogos e até 75 por cento de desconto.

A empresa anunciou que, a partir de 11 de fevereiro, apresentará uma transmissão ao vivo do Spring Showcase revelando uma série de novos anúncios emocionantes, mostrando a jogabilidade dos títulos que virão este ano e muito mais.

O #EGSSpringShowcase está chegando (muito) em breve em um stream do Twitch perto de você!



Sintonize nesta quinta-feira, 11 de fevereiro às 14h Eastern para uma coleção selecionada de novos anúncios emocionantes, jogabilidade, insights do desenvolvedor e muito mais.



Confira os detalhes: https://t.co/XQPc3IiJzU - Epic Games Store (@EpicGames) 8 de fevereiro de 2021

O Sping Showcase provavelmente incluirá informações sobre vários títulos exclusivos diferentes que chegarão à Epic durante 2021. Recentemente, a empresa disse à PC Gamer que haverá mais exclusividades lançadas na plataforma nos próximos dois anos do que nunca.

A Epic Games também divulgou atualizações futuras, incluindo "... mais jogos, mais opções, mais diversão ..." e outros mistérios .

Com o início do Spring Showcase, também haverá uma liquidação acontecendo na loja com grandes descontos disponíveis em uma variedade de títulos e até mesmo dinheiro de títulos AAA relativamente novos. Isso inclui 10% do Cyberpunk 2077, 40% do Star Wars: Squadrons, 20% do Assassins Creed Valhalla e muito mais.

Se você está se perguntando o que estará à venda, você já pode ver a lista de jogos configurados para serem incluídos na Promoção de Primavera aqui, mas não há informações sobre quais serão os descontos ainda. Não até que a venda seja lançada oficialmente de qualquer maneira.

O Spring Showcase começa às 14h Leste, 11h PT e 19h GMT em 11 de fevereiro.

É importante notar que as vendas do Steam Lunar para o Ano Novo também devem começar nesta época. Portanto, haverá muitos descontos para jogadores de PC.

Escrito por Adrian Willings.