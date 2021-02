Os jogadores de PC serão capazes de importar o nível do Hitman 2 para o Hitman 3 em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com o lançamento de Hitman 3 , era para ser possível importar níveis do Hitman 2 (se você o possuía) para o Hitman 3. No entanto, houve problemas iniciais em fazer o Steam e a Epic Games funcionarem bem.

Se você possuía Hitman 2 no Steam, mas queria conectá-lo à Epic Games para importar os níveis, então você não teve sorte até agora. Parece que, de acordo com uma postagem oficial do fórum , a IO Interactive agora encontrou uma solução para resolver esse problema:

"Enquanto estivemos ocupados lançando o HITMAN 3, também trabalhamos na solução prometida para permitir que os jogadores de PC importem locais que já possuem para o HITMAN 3 na Epic. Nós temos essa solução trabalhada e está sendo testado e verificado de todos os ângulos para torná-lo o mais robusto possível ... "

"... Em termos de tempo, é definitivamente o caso de mais cedo ou mais tarde. Mesmo com as estimativas mais longas que vimos, a solução será totalmente implementada antes do final de fevereiro. Manteremos você atualizado com as próximas etapas. "

Não está claro como a correção funcionará, mas pelo menos sabemos quando ela chegará. Portanto, se você está esperando pacientemente (ou impacientemente) para revisitar Hitman 2 dentro de Hitman 3, não há muito tempo para esperar.

Nesse ínterim, a IO Interactive também está prometendo novos conteúdos todas as semanas em fevereiro, incluindo novos contratos em destaque, escalações e contratos Elusive Target. Novas armas também devem tornar as coisas interessantes.

Escrito por Adrian Willings.