(Pocket-lint) - Os videogames são um grande negócio. Maior do que Hollywood e sua produção de filmes poderiam. Mas muitas vezes esses dois mundos colidem, com franquias de jogos de sucesso sendo levadas da telinha para o cinema de sucesso.

Os resultados, no entanto, podem ser mistos. O que é ser gentil, realmente. Embora tenhamos sido abençoados com alguns antolhos ao longo dos anos, também há mais do que uma parcela justa de baixas de acidentes de carro que nunca deveriam ter acontecido.

Com mais adaptações para filmes de videogame por vir - Uncharted tem potencial, enquanto Tomb Raider e Detetive Pikachu irão gerar sequências - aqui está um olhar sobre o melhor e o pior do grupo.

Data de lançamento: 2020 / Diretor: Jeff Fowler

2020 / Jeff Fowler Jogo original: Sonic the Hedgehog (1991)

Foi um passeio de montanha-russa para chegar à linha de chegada - o CGI Sonic original deixou os fãs em desordem com a forma como ele parecia impreciso - mas o diretor, Jeff Fowler, pegou alguns anéis de ouro e fez o trabalho em grande estilo. Espirituoso, engraçado e com um toque inevitável da loucura de Jim Carrey, interpretando o Dr. Robotnik, o filme ficou bom. É uma jogada divertida para toda a família, com algumas ótimas referências aos jogos originais da Sega que o público mais velho irá apreciar.

Data de lançamento: 2018 / Diretor: Roar Uthaug

2018 / Roar Uthaug Jogo original: Tomb Raider (1996)

Descobrimos que a visão de Alicia Vikander sobre Lara Croft é muito mais divertida do que os filmes estrelados por Angelina Jolie anteriores. O filme mais recente dos spin-offs do filme - Jolie liderou dois filmes em 2001 e 2003, respectivamente - também lançou as sementes para um seguimento, com lançamento previsto para 2022. Se você gosta de sua ação em ritmo acelerado sem exagerar, então esta adaptação para o cinema vale bem a pena um tiro.

Data de lançamento: 2019 / Diretor: Rob Letterman

2019 / Rob Letterman Jogo original: Detetive Pikachu (2016)

Antes de nos questionarmos se esta é uma adaptação discutível - sim, Pokémon é um jogo de cartas, mas apareceu pela primeira vez como Pocket Monsters no Game Boy da Nintendo em 1996 - vamos apenas distraí-lo dizendo que basicamente qualquer coisa estrelada por Ryan Reynolds é Boa. E o Detetive Pikachu é feito com amor, muitas vezes hilário, e vai atrair você, quer você seja um fã de Pokémon ou não. Há uma sequência chegando no futuro também, é o quão bem sucedido ela tem sido.

Data de lançamento: 2002 / Diretor: Paul WS Anderson

2002 / Paul WS Anderson Jogo original: Resident Evil (1996)

Um dos melhores jogos de terror de sobrevivência de todos os tempos - ele realmente mudou o jogo quando chegou ao PlayStation da Sony em 1996 - estava quase pronto para uma adaptação para o cinema. Se você se lembra da introdução do jogo, então você vai levar em consideração a adaptação real do filme. Quer você seja um fã de Resi, ou apenas goste de ser assustado, este horror de ação tem todos os componentes para ser decentes. Honesto.

Data de lançamento: 2016 / Diretor: Clay Kaytis, Fergal Reilly

2016 / Clay Kaytis, Fergal Reilly Jogo original: Angry Birds (2009)

O único filme totalmente animado por computador em nossa lista também é o único jogo baseado em aplicativo que foi para a tela grande. O aplicativo de grande sucesso da Rovio, que gerou muitas sequências, nunca teve muito enredo - você interpretou vários pássaros (raivosos?) Tentando matar porcos malvados - e a animação de desenho animado do filme tem todas as caixas de seleção certas para apelar ao kiddies. É uma diversão leve e levemente boba para toda a família.

Data de lançamento: 1995 / Diretor: Paul Anderson

1995 / Paul Anderson Jogo original: Mortal Kombat (1992)

Ah, sim, o jogo de luta ultraviolento que irritou o Congresso, quase todos os pais e professores, manifestado em forma cinematográfica. Não que seja realmente bom, é apenas o prazer culposo final. Ele conhecia seu público também, de alguma forma condensando a violência do jogo em apenas uma classificação PG-13. Hum, ok então. Ele também deu o pontapé inicial no diretor, Paul WS Anderson (as iniciais vieram depois, talvez para ajudar a diferenciar de Paul Thomas Anderson), por um caminho de adaptações de videogame - incluindo Resident Evil (nada menos que quatro vezes dos seis filmes atuais) e Monster Hunter (e Alien Vs Predator, se você ousar argumentar se isso poderia ser chamado de adaptação de videogame).

Data de lançamento: 1993 / Diretor: Rocky Morton, Annabel Jankel

1993 / Rocky Morton, Annabel Jankel Jogo original: Mario Bros. (1983) [esta foi a estreia de Luigi]

Uma das estrelas de videogame mais amadas de todos os tempos, Mario, é rebaixado a profundidades que até mesmo um encanador consideraria questionável nesta adaptação para o cinema. O trailer - com passagens quase imperceptíveis, como "Eles são irmãos. Eles são encanadores". - destaca muito do que esperar. Pista: Goombas assustadores, CGI dos anos 90 desonestos e personagens mal escalados (como diabos Bob Hoskins e John Leguizamo foram escalados como Mario e Luigi, respectivamente, sempre foi uma das grandes questões da vida). Talvez valha a pena revisitar para algumas risadinhas.

Data de lançamento: 1993 / Diretor: Steven E. de Souza

1993 / Steven E. de Souza Jogo original: Street Fighter (1987) / [Street Fighter II (1991)]

Claro, nós amamos Jean-Claude Van Damme, quem não ama? Mas sua aparição na adaptação cinematográfica de Street Fighter - que é vagamente baseado no jogo original do final dos anos 80, mas apenas com luz verde após a sequência de 1991 explodindo como um grande sucesso de fliperama - não pode evitar que seja rígida , desastre sem imaginação que é. Basicamente, não há nada para salvá-lo. OK, exceto talvez para a Kylie dos anos 90.

Data de lançamento: 2016 / Diretor: Justin Kurzel

2016 / Justin Kurzel Jogo original: Assassins Creed (2007)

Um raro momento no corredor da vergonha de Michael Fassbender, este é um daqueles "por que isso foi feito?" adaptações para filmes. O fato de os jogos continuarem sendo tão, tão fortes - o mais recente, Valhalla , foi o suficiente para distrair as pessoas do lançamento túrgido de Cyberpunk 2077 - só serve para destacar a pura tristeza e vazio deste filme. O que foi certamente uma façanha difícil de realizar, dado o calibre do elenco, que também inclui Marion Cotillard e Jeremy Irons.

Data de lançamento: 2005 / Diretor: Uwe Boll

2005 / Uwe Boll Jogo original: Alone In The Dark (1992)

É uma escolha difícil decidir qual desastre dirigido por Uwe Boll deve terminar em nossa lista de piores - especialmente quando ele também dirigiu Far Cry, House of the Dead e BloodRayne - mas achamos que Alone In The Dark leva o biscoito.

Data de lançamento: 2006 / Diretor: Corey Yuen

2006 / Corey Yuen Jogo original: Dead or Alive (1996)

Um jogo de luta em grande parte liderado por mulheres que era, er, mais conhecido por desafiar a gravidade pedaços vacilantes - oh, querido, membro dos anos 90? - do que ser um lutador especialmente talentoso (sim, esse mesmo comentário irritará a base de fãs obstinada, desculpe) nunca iria se converter bem em uma adaptação para o cinema, não é? Atuação cômica e efeitos especiais questionáveis abundam, mas pelo menos há um pouco de foco em outra piada dos anos 90 - Girl Power! - em vez de apenas façanhas pervertidas.

Escrito por Mike Lowe.