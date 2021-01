Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Cyberpunk 2077 lançou um patch 1.1 principal no início desta semana , mas introduziu um bug de quebra de jogo. Felizmente, esse bug foi corrigido.

O CD do desenvolvedor Projekt Red lançou um hotfix 1.11 para consoles de PC, Stadia, Xbox e PlayStation para resolver os problemas mais recentes da atualização 1.1. Especificamente, a atualização 1.11 aborda dois problemas: A randomização do item foi restaurada ao estado anterior e o bug na missão "Down on the Street" foi corrigido.

O último problema ocorreu para jogadores durante um holocall com Takemura, ao usar um save feito na versão 1.06 com Down on the Street quest em andamento no objetivo "Wait For Takemuras call". Depois de carregar um save na versão 1.1, a holocall não teria opções de diálogo e basicamente bloqueava o progresso do jogo.

A empresa observou que o exploit salvar / carregar loot será investigado mais detalhadamente.

O Hotfix 1.11 está disponível para PC, consoles e Stadia!



Esta atualização restaura a randomização de itens e corrige um bug que afetou a holochamada de alguns usuários com Takemura na missão Down on the Street.



Cyberpunk 2077 teve um lançamento turbulento, para dizer o mínimo. No início de janeiro de 2021 , o CD Projekt Red anunciou que lançaria uma grande atualização até o final do mês. Esse patch de software chegou, mas estava carregado com bugs adicionais para o título rocky. Em nossa análise do jogo , descobrimos que Cyberpunk 2077 nos consoles está repleto de problemas e tem um desempenho bastante ruim no PS4 e no Xbox One. Mas, em nossa experiência no PS4 Pro , encontramos poucos problemas e realmente gostamos do jogo.

Há realmente um jogo incrível escondido por trás de tudo. Temos confiança de que pode ser o jogo que todos esperavam - até mesmo no Xbox Series X / S e PS5.

O CD Projekt Red atualmente tem planos de lançar outro grande patch 1.2 nas próximas semanas. Supõe-se que seja uma “atualização maior e mais significativa”.

