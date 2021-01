A Rovio encerrou seu serviço de streaming de jogos para celular da Hatch

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Rovio, o desenvolvedor finlandês por trás do Angry Birds, acabou com seu serviço de streaming de jogos para celular pouco conhecido.

Chamado de Hatch, o site do serviço agora tem um aviso alertando os usuários de que a plataforma foi desativada em 31 de dezembro de 2020. O Gamasutra primeiro identificou a mensagem. A Rovio não anunciou uma razão, mas pode-se supor que nunca pegou, especialmente com jogadores muito maiores agora competindo no mesmo espaço.

Google e Microsoft , por exemplo, oferecem serviços de streaming de jogos, mas com foco em títulos de console e de nível de PC. O Facebook , no entanto, oferece jogos para celular.

A Rovio provavelmente esperava cativar os bilhões de usuários que possui ao redor do mundo quando lançou o Hatch em 2018 . Sua biblioteca contava com sucessos como Monument Valley, além de recursos como chat de voz e multiplayer. A Hatch estava disponível nos EUA, Reino Unido e outras áreas como uma plataforma gratuita com uma biblioteca menor ou uma plataforma premium com mais jogos e sem anúncios. A Rovio alegadamente tentou se livrar de sua participação controladora na Hatch alguns anos atrás, sinalizando que a plataforma não era o sucesso que esperava.

A Pocket Gamer observou que a Rovio registrou um lucro operacional de € 12,8 milhões ($ 14,9 milhões) no terceiro trimestre de 2020. Suspeitamos que a empresa finlandesa está ansiosa para crescer além de seu rebanho de títulos de App Store e Play Store, como Angry Birds 2 e Angry Birds Match 3 . Talvez um dia aconteça, mas aparentemente Hatch não era a resposta.

Escrito por Maggie Tillman.