O Plex Arcade adiciona jogos retro do Atari ao streaming do Plex

(Pocket-lint) - O aplicativo de streaming de entretenimento doméstico, Plex, foi além de TV, filme, música e podcasts, agora oferece jogos para jogar também.

Fez uma parceria com a especialista em jogos retrô Parsec para fornecer acesso a uma biblioteca de títulos clássicos do Atari, retirados do fliperama, Atari 2600 e Atari 7800 - tudo por apenas $ 2,99 por mês para assinantes do Plex Pass existentes, ou $ 4,99 por mês para todos os outros. Também é oferecido um teste gratuito de 7 dias.

Além disso, os usuários podem adicionar seus próprios ROMs de jogos e emuladores para jogar em uma tela grande (ou pequena) por meio do aplicativo Plex.

Existem ressalvas. Você precisa hospedar seu servidor Plex em um Mac ou PC, pois o software Parsec não funciona com servidores rodando em Linux, drives NAS nem Nvidia Shield.

Além disso, no momento, você só pode jogar no iOS (tvOS), Android (incluindo Android TV) ou por meio de um navegador Chrome (ou seja, no Mac, PC ou Chromebook).

Embora você possa usar qualquer controlador Bluetooth - incluindo o controlador sem fio Xbox - e jogos da Sega e Nintendo (ou seja, SNES, Mega Drive / Genesis) também são suportados se você adicionar os ROMs.

Plex espera fornecer suporte adicional de reprodução em uma data posterior. Esperançosamente, a Parsec também desenvolverá suporte de servidor para Linux, no mínimo.

Você pode descobrir mais em plex.tv.

Escrito por Rik Henderson.