(Pocket-lint) - Como prometido, a primeira grande atualização do Cyberpunk 2077 agora está disponível para PCs, consoles e Stadia. De acordo com as notas de lançamento, é essencialmente uma cartilha para atualizações futuras, mas também trata do uso de memória e problemas de travamento.

Cyberpunk 2077 teve um lançamento turbulento, para dizer o mínimo, mas no início de janeiro de 2021 , o desenvolvedor do jogo, CD Projekt Red , anunciou que lançaria uma grande atualização no final do mês. Esse patch de software finalmente chegou e está carregado com correções de bugs para o título rocky.

Em um tweet, o desenvolvedor CD Projekt Red disse que a atualização "estabelece as bases" para patches futuros também:

O patch 1.1 está disponível para PC, consoles e Stadia!



Nesta atualização, que estabelece as bases para os próximos patches, nos concentramos em várias melhorias de estabilidade e correções de bugs.



Em nossa análise do jogo , descobrimos que Cyberpunk 2077 nos consoles está repleto de bugs e tem um desempenho bastante ruim no PlayStation 4 e no Xbox One. Mas, em nossa experiência no PS4 Pro , encontramos poucos problemas e, de fato, gostamos muito do jogo e do seu conceito. Mas é uma experiência melhor em consoles de última geração. Mais importante, há um jogo incrível escondido por trás de tudo.

Nós, portanto, sempre tivemos a confiança de que, após alguns patches, poderia ser o jogo que todos esperavam - mesmo no Xbox Series X / S e PS5.

O patch 1.1 vem mais de um mês após o lançamento do Cyberpunk 2077. O CD Projekt Red já anunciou que um segundo patch seguirá, com o estúdio chamando-o de uma "atualização maior e mais significativa" chegando "nas semanas após" o patch 1.1.

O desenvolvedor também está trabalhando em uma atualização de otimização gratuita para o PlayStation 5 e Xbox Series X. Isso será lançado no final do ano.

