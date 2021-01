Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Resident Evil está de volta - o grande sucesso de Resident Evil 7 como uma espécie de reinicialização da jogabilidade para a série viu a Capcom trabalhando febrilmente em uma sequência, enquanto os anos intermediários nos permitiram cravar nossos dentes em remakes consumados.

Agora sabemos que o oitavo jogo da série chegará em breve, e há muitos detalhes para examinar com base nos trailers e nas informações que vimos até agora. Continue lendo para descobrir tudo o que você precisa saber sobre o próximo jogo Resident Evil.

Graças a um showcase recente, temos muitos detalhes sobre Resident Evil Village, incluindo uma data de lançamento firme de 7 de maio de 2021, então não falta muito até que possamos colocar nossas mãos no jogo.

Melhor ainda, se você tiver a sorte de ter garantido um PS5, poderá acessar uma demo do jogo agora mesmo, chamada Maiden. É um pequeno pedaço de definição de humor sem combate, realmente, e uma maneira de ter uma noção da identidade visual e áudio do jogo.

A demo do PlayStation 5 Maiden está agora disponível! Não se esqueça, uma demonstração multiplataforma está chegando nesta primavera! - Resident Evil (@RE_Games) 21 de janeiro de 2021

No final deste ano, teremos uma demo completa para todas as plataformas, aparentemente, que será a melhor maneira de ter uma noção de como ele realmente funciona.

Falando em plataformas, o recente showcase também confirmou em que você será capaz de jogar Resident Evil Village - e é a lista completa como você poderia esperar. O PlayStation 5 e o PS4 se juntam aos consoles Xbox Series X, S e Xbox One, o que significa que é um jogo de geração cruzada no lançamento, o que não havia sido realmente confirmado até agora.

O jogo também chegará ao Steam no dia do lançamento, tornando-o disponível para jogadores de PC também.

A história em Resident Evil Village parece retomar diretamente a de Resident Evil 7, e novamente apresenta Ethan Winters como o personagem do jogador, após sua fuga aterrorizante no final do último jogo. Desta vez, ele vai para um cenário remoto na Romênia, onde tentará resgatar sua filha sequestrada, aparentemente sequestrada pelo robusto Chris Redfield. Exatamente por que isso aconteceu é algo que temos certeza de que o jogo se aprofundará.

Na Romênia, haverá dois cenários principais - a aldeia assustadora do título do jogo e o castelo que se eleva sobre ela. Esse castelo pertence à gigantesca Alcina Dimitescu de aparência vampírica e suas filhas demoníacas, que parecem ser os principais antagonistas do jogo. Eles são adequadamente aterrorizantes, mas há muitos outros nojentos para evitar e ocasionalmente atirar quando sua bravura retornar.

O cenário da "casa grande" é outro retorno aos tropos que viram Resident Evil atingir seu ápice na série, incluindo o castelo em Resident Evil 4 e a primeira metade de Resident Evil 7, então estamos definitivamente ansiosos para explorá-lo um pouco aos poucos, sem dúvida resolvendo mais do que alguns quebra-cabeças ornamentados ao longo do caminho.

Em termos de jogabilidade real, os vislumbres que vimos em alguns trailers parecem indicar que Village está muito procurando construir o modelo de Resident Evil 7 - a perspectiva de primeira pessoa retorna, junto com uma atmosfera sombria e temperamental, e aí são sinais mais do que suficientes de que também teremos muitos quebra-cabeças para resolver sob pressão.

Parece que os dois locais principais do jogo podem ter vibrações bastante diferentes para eles, com a vila parecendo um pouco mais aberta e envolvente ao ar livre, nevado como está, enquanto o castelo parece enorme e possivelmente labiríntico. Dos trailers, com certeza haverá alguns chefes para enfrentar, desde gigantes desajeitados até aquelas filhas chatas e a própria Alcina Dimitescu, então mal podemos esperar para ver como eles se sairão.

Também estão de volta um sistema de inventário no estilo Tetris para mantê-lo fazendo malabarismos para encaixar seus itens, e um grande e gordo comerciante para permitir que você compre suprimentos, outro par de recursos que irão falar aos fãs de longa data da série em particular .

Escrito por Max Freeman-Mills.