(Pocket-lint) - A Valve voltou à arte do design de jogos para um jogador em grande estilo com o lançamento do VR supremo Half-Life: Alyx no ano passado, e seu fundador e CEO Gabe Newell diz que a recepção e o desenvolvimento do jogo deixaram a empresa ansiosa para fazer mais jogos para um jogador.

Dando uma entrevista para a TV local na Nova Zelândia, onde ele permaneceu durante a pandemia (uma escolha de sorte, se é que houve uma), Newell disse: "

"Definitivamente, temos jogos em desenvolvimento que vamos anunciar - é divertido lançar jogos. Alyx foi ótimo - voltar a fazer jogos para um jogador, o que criou muito ímpeto dentro da empresa para fazer mais disso "

Ele não seria atraído para revelar o que exatamente isso significa, porém, sabendo muito bem que mesmo Alyx não estancou o hype poderoso por qualquer chance de um Half-Life 3 completo e adequado, para retomar após o enorme momento de angústia que o o último jogo cronológico, Half-Life 2: Episode Two, terminou em.

Não é a mais firme das confirmações, temos que admitir, e Newell claramente sabe que não deve dizer mais nada, mas tem sido o suficiente para fazer as pessoas tagarelar sobre quando poderemos ver o jogo pela primeira vez. Valve não se preocupou em deixar muito espaço entre o anúncio de Alyx e seu lançamento, então poderíamos estar em uma montanha-russa.

Claro, isso também pode significar que há um novo jogo de Portal em desenvolvimento, ou um novo IP inteiramente, mas a impressão geral é animadora. É ótimo saber que a Valve está aparentemente de volta ao jogo.

Escrito por Max Freeman-Mills.