Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Fortnite está se juntando a um dos únicos jogos que ainda podem reivindicar ser um negócio maior do que ele mesmo - futebol (ou futebol, se for preciso).

O jogo está recebendo um novo pacote de temas com o tema do clube de futebol que você pode personalizar com qualquer um dos 23 times da vida real, incluindo representantes de várias das maiores ligas do mundo.

Também está ganhando um novo emote, recriando o famoso golpe aéreo de Pelé, uma celebração preferida ao longo de sua ilustre carreira, conforme detalhado por um novo trailer rápido.

Tanto o Kickoff Set quanto o Pelé Punch podem ser ganhos pelos jogadores que participam da Pelé Cup in-game no dia 20 de janeiro, embora também estejam disponíveis para compra a partir de 23 de janeiro.

A lista completa de times que você pode usar com o Sickoff Set, entretanto, está abaixo:

Manchester City FC

Juventus

AC Milan

Inter de Milão

AS Roma

Seattle Sounders FC

Atlanta United

Los Angeles FC

Santos FC

Lobos

West Ham United FC

Sevilla FC

Sporting CP

Borussia Mönchengladbach

FC Schalke 04

VFL Wolfsburg

Rangers FC

Celtic FC

Cerezo Osaka

Melbourne City FC

Sydney FC

Wanderers do oeste de Sydney

EC Bahia

Finalmente, um novo modo de jogo no Creative Hub permitirá que os jogadores joguem 4v4 em um modo de jogo inspirado no futebol, que verá os jogadores tentarem colocar a bola na rede de seus oponentes (pense em Lucioball, jogadores de Overwatch, sem dúvida um pouco menos suave )

Escrito por Max Freeman-Mills.