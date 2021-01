Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tales of the Borderlands pode chegar aos consoles da próxima geração em breve na forma de uma remasterização, já que recebeu uma nova classificação no Reino Unido.

Gematsu descobriu recentemente que as versões do jogo para PlayStation 5 e Xbox Series X foram avaliadas pelo site de certificação britânico PEGI . O jogo recebeu uma classificação de 18 no Reino Unido, com a PEGI citando violência e palavrões como o motivo.

Tales of the Borderlands é um videogame episódico baseado em narrativas baseado na série Borderlands. Foi lançado originalmente em 2014 . A história segue o funcionário da Hyperion, Rhys, e a vigarista Fiona enquanto eles procuram um misterioso cofre. Por cinco episódios, a dupla viaja para vários locais de Borderlands, onde encontram Mad Moxxi, Brick, Mordecai, Scooter, Athena e Claptrap.

Tales of the Borderlands foi desenvolvido pela Telltale Games (sob licença da Gearbox Software, o desenvolvedor por trás da série Borderlands), enquanto a 2K Games atuou como editora do jogo. Embora a equipe original da Telltale não esteja mais junta, como o estúdio enfrentou dificuldades financeiras e fechou em 2018, alguns de seus jogos foram relançados, incluindo um Batman da Telltale remasterizado no final de 2019.

Além disso, não se esqueça de The Walking Dead, bem como do spin-off de Michonne, todos lançados como parte de um pacote Definitive Series em 2019.

Esperamos que a remasterização de Tales of the Borderlands dê certo para que a recém-formada equipe Telltale considere trabalhar em uma sequência.

Escrito por Maggie Tillman.