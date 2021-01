Epic Games processa Apple e Google no Reino Unido por causa de Fortnite

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No ano passado, a Apple e o Google retiraram o Fortnite de suas respectivas lojas de aplicativos, e agora, o desenvolvedor do jogo, Epic Games, alega que as duas empresas estão violando as leis de concorrência do Reino Unido.

A linha toda se resume a - quando você compra um aplicativo, assinatura ou item no aplicativo na Apple App Store ou Google Play Store - a Apple e o Google recebem uma porcentagem da venda. Normalmente, eles exigem um corte de 30 por cento, mas a taxa pode ser menor.

Em agosto de 2020, a Epic Games contornou as regras da Apple e do Google, permitindo que os jogadores do Fortnite comprassem moeda virtual a um preço mais baixo, direto da Epic Games. O desenvolvedor havia dito anteriormente que acredita que o corte de 30 por cento é demais. Em resposta, tanto a Apple App Store quanto a Google Play Store removeram o Fortnite de suas lojas de aplicativos. A Apple até encerrou a conta de desenvolvedor da Epic Games.



Ao tentar contornar seus sistemas de pagamento, a Apple e o Google disseram que a Epic Games violou seus termos e condições.

Avancemos para 15 de janeiro de 2021: em documentos apresentados ao Tribunal de Apelação da Competição do Reino Unido, a Epic Games agora alega que a Apple e o Google abusaram de seu domínio sobre seus sistemas operacionais ao restringir injustamente a concorrência de lojas de aplicativos alternativas, impedindo os desenvolvedores de usar seu próprio processamento de pagamento e cobrando "preços injustos pela distribuição de apps".

A Epic Games quer que o tribunal ordene a Apple e o Google a restabelecer seu software e contas, permitir que os desenvolvedores usem seus próprios sistemas de processamento de pagamento e permitir que os consumidores baixem o software da Epic Games fora da Apple App Store ou Google Play Store. "Acreditamos que este é um argumento importante a ser feito em nome dos consumidores e desenvolvedores no Reino Unido", disse a Epic Games em um comunicado.

A Epic Games também está entrando com ações legais nos Estados Unidos e na Austrália.

Escrito por Maggie Tillman.