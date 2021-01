Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Cyberpunk 2077 trouxe mais drama do que cem outros lançamentos de jogos combinados nos últimos meses, mas o desenvolvedor CD Projekt Red antecipou e explicou como vai melhorar o jogo nos próximos meses por meio de atualizações.

Esse anúncio tem detalhes sobre quando os jogadores podem esperar as primeiras grandes atualizações para estabilidade e desempenho, e quando eles também podem esperar para ver o início dos pacotes de DLC gratuitos que também foram prometidos.

No entanto, indiscutivelmente um grande negócio para o futuro do jogo são suas versões de última geração totalmente desenvolvidas, dando-lhe a capacidade de tirar o máximo proveito do PS5 e Xbox Series X / S e seu novo poder. No momento, eles oferecem a única maneira realmente estável de jogar no console, mas estão rodando em modos de compatibilidade com versões anteriores.

O CD Projekt Red confirmou mais uma vez, porém, que a atualização completa e gratuita para uma versão nova e mais brilhante do jogo chegará na segunda metade de 2021 se tudo correr conforme o planejado, como parte de seu longo cronograma de trabalho planejado, como apresentado na imagem divulgada abaixo. A atualização deve trazer um desempenho visual mais impressionante, incluindo, com sorte, traçado de raio.

Você pode descobrir mais algumas informações sobre todos esses planos, e ler um Q&A sobre a situação no site da CD Projekt Red aqui , e então se preparar para o que parece ser uma longa espera para poder chamar o jogo de "terminado". No curto prazo, será interessante ver quando ele estará disponível para compra na PlayStation Store mais uma vez.

Escrito por Max Freeman-Mills.