Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Cyberpunk 2077 teve um lançamento turbulento, para dizer o mínimo, mas agora seu estúdio, CD Projekt Red anunciou que lançará a primeira atualização para o jogo nos próximos 10 dias, ou até o final de janeiro de 2021. Também está planejando “uma maior , atualização mais significativa "nas semanas seguintes.

Em um vídeo publicado em 13 de janeiro de 2021 , o cofundador da CD Projekt Red, Marcin Iwinski, se desculpou, dizendo que ele e os membros do conselho são "os tomadores de decisão final" para o lançamento do jogo em 10 de dezembro de 2020. "Por favor, não culpe nenhum dos nossas equipes pelo que aconteceu ”, disse Iwinski.

Em nossa análise do jogo , notamos que Cyberpunk 2077 nos consoles está repleto de bugs e tem um desempenho bastante ruim no PlayStation 4 e no Xbox One. Nota: Em nossa experiência no PS4 Pro , encontramos poucos problemas e, de fato, gostamos muito do jogo e de seu conceito.) É, no entanto, uma experiência melhor em consoles de próxima geração. Mais importante, há um jogo incrível escondido por trás de tudo.

Portanto, temos confiança de que, após alguns patches importantes, pode ser o jogo que todos esperavam - até mesmo no Xbox Series X / S e PS5.

No vídeo de cinco minutos do CD Projekt Red, Iwinski explicou que “apesar das boas críticas no PC, a versão do console do Cyberpunk 2077 não atendeu ao padrão de qualidade que desejávamos. Eu e toda a equipe de liderança lamentamos profundamente por isso. ” Iwinski mencionou que os desenvolvedores subestimaram o trabalho necessário e também discutiu as dificuldades para trabalhar em casa durante o COVID.

“Nós realmente acreditamos que entregaríamos nos últimos dias”, disse ele.

No site do CD Projekt Red , o estúdio notou que seus desenvolvedores queriam "fazer o jogo parecer épico nos PCs" e tentou ajustá-lo aos consoles. "As coisas não pareceram muito difíceis no início, embora soubéssemos da lacuna de hardware, em última análise, o tempo provou que subestimamos a tarefa".

Para obter mais detalhes sobre o progresso feito no desenvolvimento do Cyberpunk 2077, incluindo informações sobre atualizações e melhorias, DLCs gratuitos e mais, visite https://t.co/vfY3xxCM1G pic.twitter.com/6U28q8pcVH - Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 13 de janeiro de 2021

A CD Projekt Red também disse que está “comprometida em consertar bugs e travamentos e continuará a trabalhar e melhorar o jogo por meio de atualizações futuras para garantir que você esteja aproveitando o jogo independentemente da plataforma.” Mas o DLC gratuito do jogo, planejado para lançar este ano, não é mais uma prioridade neste momento. "Lançaremos DLC grátis posteriormente - teremos mais a dizer sobre isso nos próximos meses."

Também está trabalhando com a Sony para trazer o Cyberpunk 2077 de volta à PlayStation Store. A Sony retirou o jogo e ofereceu reembolso após reclamações.

Escrito por Maggie Tillman.