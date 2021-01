PUBG Mobile 1.2 adiciona jogabilidade Runic Power para diversão com runas no jogo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O PUBG Mobile 1.2 está sendo lançado, trazendo um novo elemento de jogabilidade. Chamado de Poder Rúnico, haverá alguns elementos mágicos no jogo para ajudar a balançar a batalha a seu favor.

O Poder Rúnico estará disponível no mapa Erangel. Você poderá escolher seu poder rúnico na Ilha Spawn com a opção de Chama, Ártico ou Vento e isso permitirá que você leve essa runa para o jogo.

Essas runas darão a você duas habilidades no jogo - a primeira será um objeto e a segunda será uma habilidade.

Flame Rune: invoca uma roda de fogo rolante para danificar seus inimigos.

Runa do Ártico: convoca uma parede de gelo 3x3 para protegê-lo no meio da batalha.

Runa do Vento: evoca um escudo de vento que reduzirá o dano da bala do seu inimigo.

Além disso, as runas dão acesso às habilidades, então você terá munição em chamas, munição congelante e velocidade e recarga aumentadas de cada uma das runas, respectivamente.

Cada uma dessas ações precisa de energia rúnica e você será capaz de reunir energia rúnica ao redor do mapa enquanto joga. O modo de jogo Runic Power estará disponível até 7 de março.

Esse não é o único aprimoramento. Há uma nova arma e é a clássica francesa FAMAS. Este é um rifle de assalto do tipo bullpup e tem a taxa de tiro mais rápida de todas no jogo, por isso é uma ótima arma de curto alcance. Estará disponível apenas no Livik.

Existem grandes correções e melhorias no jogo, incluindo algum refinamento no gerenciamento de energia para impedir o superaquecimento dos principais iPhones, enquanto os jogadores do Android podem baixar pacotes de recursos em segundo plano para que você não precise fazer tudo de uma vez.

A nova temporada terá início em 19 de janeiro e haverá um novo evento Power Armor em EvoGround, junto com um novo capítulo em Metro Royale.

A nova atualização do PUBG Mobile está disponível para download agora.

Escrito por Chris Hall.