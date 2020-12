Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Embora não esperássemos nenhum patch Cyberpunk 2077 extra até o ano novo, a CD Projekt Red lançou o hotfix v1.06 para resolver problemas de travamento para proprietários de console.

Ele também lista uma solução para problemas de salvamento de jogos experimentados por jogadores de PC.

O CD Projekt Red tweetou ontem - usando o feed oficial do Cyberpunk - que 1.06 já está disponível, apenas alguns dias após o hotfix 1.05.

O Hotfix 1.06 está disponível para PC e consoles!



Aqui está a lista completa de alterações: https://t.co/z7vI1cCQri pic.twitter.com/TYFqC7Kv4d - Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 23 de dezembro de 2020

No changelog, ele afirma ter "melhorado o gerenciamento e estabilidade da memória, resultando em menos travamentos" para jogadores de console. Isso é algo que experimentamos muito no PS4 e no PS5 em particular.

O desenvolvedor também "removeu o limite de tamanho de arquivo salvo de 8 MB" para evitar que arquivos salvos no PC sejam corrompidos. Infelizmente, isso não corrigirá os arquivos salvos já corrompidos antes da atualização mais recente.

Cyberpunk 2077 teve muita publicidade negativa desde o lançamento, especialmente no console, devido a uma série de bugs e problemas de desempenho. No entanto, descobrimos que cada patch está resolvendo muitos dos problemas que encontramos. Há duas atualizações importantes ainda por vir, em janeiro e fevereiro, respectivamente.

Escrito por Rik Henderson.